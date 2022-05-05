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Факты / Украина / Общество

Из украинских библиотек будут изымать русскую литературу — Минкульт

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Из украинских библиотек будут изымать русскую литературу — Минкульт

Из украинских библиотек начнут изымать российскую пропагандистскую литературу.

Об этом объявили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Вместо российских книг на библиотечных полках будет стоять качественная украиноязычная литература и книги украинских издательств.

Такие рекомендации наработал Совет по вопросам развития библиотечного дела при МКИП.

— Пропаганда – это опасное оружие. Сегодня русская ложь отравляет все вокруг. Мы должны всеми способами бороться с этим явлением. Сейчас министерство определило четкие критерии, по которым русская литература будет изъята из украинских библиотечных фондов.

Мы подходим к этому вопросу тщательно и взвешенно. Надеемся, что все это положительно повлияет на развитие украинского книгоиздательства, – отметила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Лариса Петасюк.

В первую очередь, будут изымать такие книги:

  • содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
  • которые пропагандируют войну, насильственное изменение конституционного строя или территориальной целостности Украины;
  • содержат оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины;
  • прославляют людей, участвующих в вооруженной агрессии РФ против Украины;
  • издательств и авторов, против которых ввели санкции;
  • авторы, которые публично поддержали агрессию против Украины.
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Источник: Суспільне

Фото: Pexels

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