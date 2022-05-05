Из украинских библиотек начнут изымать российскую пропагандистскую литературу.

Об этом объявили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Вместо российских книг на библиотечных полках будет стоять качественная украиноязычная литература и книги украинских издательств.

Такие рекомендации наработал Совет по вопросам развития библиотечного дела при МКИП.

— Пропаганда – это опасное оружие. Сегодня русская ложь отравляет все вокруг. Мы должны всеми способами бороться с этим явлением. Сейчас министерство определило четкие критерии, по которым русская литература будет изъята из украинских библиотечных фондов.

Мы подходим к этому вопросу тщательно и взвешенно. Надеемся, что все это положительно повлияет на развитие украинского книгоиздательства, – отметила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Лариса Петасюк.