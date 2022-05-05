Из украинских библиотек начнут изымать российскую пропагандистскую литературу.
Об этом объявили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
Вместо российских книг на библиотечных полках будет стоять качественная украиноязычная литература и книги украинских издательств.
Такие рекомендации наработал Совет по вопросам развития библиотечного дела при МКИП.
— Пропаганда – это опасное оружие. Сегодня русская ложь отравляет все вокруг. Мы должны всеми способами бороться с этим явлением. Сейчас министерство определило четкие критерии, по которым русская литература будет изъята из украинских библиотечных фондов.
Мы подходим к этому вопросу тщательно и взвешенно. Надеемся, что все это положительно повлияет на развитие украинского книгоиздательства, – отметила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Лариса Петасюк.
В первую очередь, будут изымать такие книги:
- содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
- которые пропагандируют войну, насильственное изменение конституционного строя или территориальной целостности Украины;
- содержат оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины;
- прославляют людей, участвующих в вооруженной агрессии РФ против Украины;
- издательств и авторов, против которых ввели санкции;
- авторы, которые публично поддержали агрессию против Украины.