Министерство науки и образования Украины обнародовало правила поступления 2022, порядок приема в высшие учебные заведения страны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2022 году для поступающих в украинские заведения профессионального среднего и высшего образования будут созданы максимально возможные безопасные условия проведения вступительной кампании.

Отмечается, что в этом году будет проведен Национальный мультипредметный тест (НМТ) на степень бакалавра (магистра по медицинским и ветеринарным специальностям).

— НМТ пройдет в формате компьютерного онлайн-тестирования по трем предметам (украинский язык, математика, история Украины), — говорится в сообщении.

НМТ за границей состоится в одно время с тестированием в Украине. Для разных специальностей будут установлены разные весовые коэффициенты оценок.

Для будущих магистров проведут магистерский комплексный тест (МКТ) по специальностям Право, Международное право и магистерский тест учебной компетентности (МТУК) для конъюнктурных специальностей.

Для проведения тестирований сформируют основную, дополнительную и специально организованную сессию. Поступающие, которые по определенным причинам не смогут сдать тестирование на основной сессии, смогут это сделать в следующие сессии.

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Для поступления на бакалаврат на места за счет бюджета и на контракт для конъюнктурных специальностей будут учитываться результаты НМТ.

Результаты творческого конкурса, который по решению заведения может проводиться в дистанционной форме, будут учитываться для специальностей:

Физическая культура и спорт;

Аудиовизуальное искусство и производство;

Дизайн (по специализациям Графический дизайн, Дизайн одежды (обуви), Дизайн среды, Промышленный дизайн);

Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;

Хореография;

Музыкальное искусство;

Сценическое искусство;

Архитектура и градостроительство.

Представление документов и подтверждение места обучения будет осуществляться через интернет.

В то же время отмечается, что для поступления на контракт на неконъюнктурные специальности будут учитываться только результаты рассмотрения мотивационных писем.

Основные этапы поступления на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного) такие:

регистрация электронных кабинетов – с 1 июля;

проведение творческих конкурсов – с 1 по 18 июля (бюджет+контракт), с 9 по 16 августа (только контракт);

подача заявлений для поступления – с 29 июля до 8 августа – для лиц, поступающих на основе индивидуального устного собеседования, творческих конкурсов (которые состоятся с 9 по 16 августа) и до 23 августа – для лиц, поступающих по результатам национального мультипредметного теста, а также творческих конкурсов, которые состоятся с 1 по 18 июля;

обнародование рейтинговых списков на бюджет – не позднее 29 августа;

подтверждение желания учиться на бюджете – 2 сентября до 18.00.

Зачисление на бюджет будет проходит 5 сентября, а на контракт – не позднее 30 сентября.

Перевод на вакантные места должен состояться до 19 сентября.

Что касается поступления в магистратуру, то:

на бюджет и контракт на специальности Право, Международное право будут использоваться результаты МКТ;

на бюджет и контракт на специальности отраслей знаний Социальные и поведенческие науки, Журналистика, Управление и администрирование, Публичное управление и администрирование, Международные отношения (кроме специальности Международное право) – результаты МТУК и профессионального экзамена в учебном заведении;

для поступления на другие специальности – результаты профессионального экзамена учебных заведений (бюджет) или рассмотрения мотивационного письма (контракт).

Основные этапы поступления:

регистрация для сдачи МКТ и МТУК – с 27 июня по 18.00 18 июля;

основная сессия МКТ и МТУК – с 10 по 17 августа, дополнительная – с 7 по 10 сентября.

Регистрация электронных кабинетов – с 1 августа.

Подача заявлений для поступления начинается 16 августа и завершается 23 августа для лиц, поступающих на основе индивидуального устного собеседования вместо МТУК или МКТ и 15 сентября для лиц, поступающих на основе результатов МТУК, МКТ или только профессионального экзамена в учебном заведении.

Обнародование рейтинговых списков на бюджет – не позднее 20 сентября; подтверждение желания учиться на бюджете – до 18.00 24 сентября.

Зачисление на бюджет будет проводиться 25 сентября, а на контракт – не позже 30 ноября.

Перевод на вакантные места должен состояться до 10 октября.

При этом будет сохранена возможность воспользоваться специальными условиями конкурсного отбора для некоторых категорий абитуриентов, в частности, для жителей временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

Подробные механизмы поступления для них будут доработаны в течение мая-июня, говорится в сообщении Минобразования.