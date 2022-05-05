З українських бібліотек почнуть вилучати російську пропагандистську літературу.
Про це оголосили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Замість російських книжок, на бібліотечних поличках буде стояти якісна українськомовна література та книги українських видавництв.
Такі рекомендації напрацювала Рада з питань розвитку бібліотечної справи при МКІП.
– Пропаганда – це небезпечна зброя. Сьогодні російська брехня отруює все навкруги. Маємо всіма способами боротись із цим явищем. Наразі Міністерство визначило чіткі критерії, за якими російська література буде вилучена з українських бібліотечних фондів.
Ми підходимо до цього питання ретельно і виважено. Сподіваємось, що все це позитивно вплине на розвиток українського книговидавництва, – зазначила заступник міністра культури та інформаційної політики України Лариса Петасюк.
В першу чергу, будуть вилучати такі книги:
- зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
- які пропагують війну, насильницьку зміну конституційного ладу або територіальної цілісності України;
- містять виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України;
- прославляють людей, які беруть участь у збройній агресії РФ проти України;
- видавництв та авторів проти яких ввели санкції;
- автори, які публічно підтримали агресію проти України.