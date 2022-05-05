З українських бібліотек почнуть вилучати російську пропагандистську літературу.

Про це оголосили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Замість російських книжок, на бібліотечних поличках буде стояти якісна українськомовна література та книги українських видавництв.

Такі рекомендації напрацювала Рада з питань розвитку бібліотечної справи при МКІП.

– Пропаганда – це небезпечна зброя. Сьогодні російська брехня отруює все навкруги. Маємо всіма способами боротись із цим явищем. Наразі Міністерство визначило чіткі критерії, за якими російська література буде вилучена з українських бібліотечних фондів.

Ми підходимо до цього питання ретельно і виважено. Сподіваємось, що все це позитивно вплине на розвиток українського книговидавництва, – зазначила заступник міністра культури та інформаційної політики України Лариса Петасюк.