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Факти / Україна / Суспільство

З українських бібліотек вилучатимуть російську літературу – Мінкульт

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
З українських бібліотек вилучатимуть російську літературу – Мінкульт

З українських бібліотек почнуть вилучати російську пропагандистську літературу.

Про це оголосили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Замість російських книжок, на бібліотечних поличках буде стояти якісна українськомовна література та книги українських видавництв.

Такі рекомендації напрацювала Рада з питань розвитку бібліотечної справи при МКІП.

– Пропаганда – це небезпечна зброя. Сьогодні російська брехня отруює все навкруги. Маємо всіма способами боротись із цим явищем. Наразі Міністерство визначило чіткі критерії, за якими російська література буде вилучена з українських бібліотечних фондів.

Ми підходимо до цього питання ретельно і виважено. Сподіваємось, що все це позитивно вплине на розвиток українського книговидавництва, – зазначила заступник міністра культури та інформаційної політики України Лариса Петасюк.

В першу чергу, будуть вилучати такі книги:

  • зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
  • які пропагують війну, насильницьку зміну конституційного ладу або територіальної цілісності України;
  • містять виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України;
  • прославляють людей, які беруть участь у збройній агресії РФ проти України;
  • видавництв та авторів проти яких ввели санкції;
  • автори, які публічно підтримали агресію проти України.
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Джерело: Суспільне

Фото: Pexels

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