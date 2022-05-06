Влада Києва не виключає можливість повторного наступу на столицю – Павлюк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олександра Павлюка.

Павлюк додає, що влада міста не відкидає таких варіантів, а тому готується до різних дій ворога.

– Ймовірність завжди лишається, тому що без захоплення столиці повної перемоги над Україною ніколи не буде. Тому, якщо у планах Росії залишається повне знищення України, а це було завжди, і доки існуватиме Росія, серце України – Київ – буде під прицілом. Ми такі варіанти не відкидаємо, прораховуємо і готуємося до різних можливих сценаріїв дій супротивника, – розповів він.

Нагадаємо, за даними Міноборони, наразі ключове завдання російських окупаційних військ – це спроба закріпитися на кордонах Луганської та Донецької областей.

Однак існує загроза наступу окупантів і на інші регіони України.