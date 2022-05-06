Российские военные жалуются на большие потери и трусость командования – ГУР

Российские военные в перехваченных разговорах жалуются на то, какие большие потери несет их армия, а также – на трусость своих командиров.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Telegram.

Оккупанты делятся друг с другом, что из Украины у них один выход – или 200-й, или 300-й, что означает гибель или ранение.

В ГУР подчеркивают, что из-за того, что российские военные начинают понимать, в какое положение загнало их руководство Кремля, единственное желание многих из них – оставить место боевых действий как можно быстрее и любым способом.

Сообщается, что в очередном перехвате телефонного разговора военнослужащий РФ, находящийся на временно оккупированной территории Харьковской области, объясняет жене, что те легкораненые, о которых писали в группе соцсетей, на самом деле 200-е (убиты).

Оккупант говорит, что будет выбираться с войны, безразлично как. Женщина в ответ предупредила его, что в случае написания отказа его сразу отдадут под трибунал, но мужчину это не пугает, так как, по его словам, есть вещи гораздо хуже.

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– Я приеду, все расскажу. Здесь столько людей погубили. Командиры ни разу не воевали. Они ставят такие задачи… Нас уже нет почти. Возможно, 50 человек из 800. Надо выбираться отсюда. Потому что здесь только один выход – либо 200-й, либо 300-й, – сказал агрессор.

В ГУР напоминают, что лучший способ для военной оккупационной армии остаться живым и невредимым – сдаться в плен ВСУ.