Что будет означать объявление войны Украине Россией

Один из сценариев, которые президент РФ Владимир Путин может реализовать 9 мая – объявление войны Украине вместо “спецоперации”.

Конечно, такое решение повлечет за собой масштабную мобилизацию в России и попытку перевести де-факто объявленную еще 24 февраля войну в затяжную фазу.

Пойти на такой шаг сейчас будет достаточно незаурядным решением, ведь объявить войну Путин мог еще 24 февраля, когда первые ракеты ударили по объектам Украины. Но, учитывая, что и нападение на Украину было одним из худших решений главы РФ, нельзя исключать, что он пойдет на еще одну авантюру.

Что означает объявление войны Россией для Украины

По мнению военного эксперта Олега Жданова, для Украины почти ничего не изменится, если Россия решит объявить войну.

Россия уже задействовала подавляющее большинство своего военного потенциала, если не учитывать ядерное вооружение. Поэтому характер войны не изменится в случае ее официального объявления со стороны РФ.

– Для нас существенных изменений не произойдет, и характер боевых действий не изменится. В этой ситуации нам все равно, будет ли объявлять (войну — Ред.) Россия Украине официально, — объясняет эксперт.

Не играет для нас это роли и потому, что согласно международному праву, у нас идет именно война с Россией, независимо от того, как государство-агрессор ее называет.

Сейчас смотрят

Согласно международному законодательству, такие вещи, как временная оккупация территорий, уже являются признаками войны. И не важно, собирается ли это признавать Россия.

— Согласно резолюции ООН об агрессии, не важно, объявляли или не объявляли войну. Это определяется международным правом по факту. Если есть факт вторжения иностранных войск на территорию государства и если есть факт временной оккупации, это уже называют войной, — объясняла 6 мая заместитель министра обороны Анна Маляр.

Есть одна вещь, которая все же может существенно измениться – ведение переговоров с Россией. После зверств РФ в Мариуполе, Буче, Бородянке и многих других городах Украины они и так находятся в довольно шатком состоянии.

Хотя переговоры и продолжаются на уровне консультаций, сейчас не наблюдается, чтобы РФ шла на компромиссы. В то же время Украина только улучшает свои позиции и будет улучшать с прибытием западного вооружения.

А объявление войны Украине может означать, что представители нашего государства выйдут из переговорного процесса.

– Единственное, что может измениться в случае объявления войны (Украина – Ред.) – переговорный процесс можно будет остановить. Сейчас Офис президента хотя бы от общества проводит консультации. В таком случае (объявление войны Украине – Ред.) до окончания боевых действий никакой речи о них идти не может, — говорит Жданов.

Пострадает ли РФ от объявления войны Украине

Официальное объявление войны может также ударить по России. И хотя все больше стран, которые колебались по поводу того, как относиться к РФ после 24 февраля, становятся на сторону Украины, признание ведения войны РФ ускорит этот процесс.

Кроме того, объявлением войны Россия в очередной раз “выстрелит себе в ногу”.

– Юридически состояние войны подпадает под форс-мажор. Военное положение не подпадает, “специальная военная операция” не подпадает. В случае объявления войны любой партнер РФ может расторгнуть контракт в одностороннем порядке и при этом не нести никакой ответственности за срыв контракта, — говорит Жданов.

Кроме того, поводов для Украины по усилению международной изоляции РФ станет больше. Конечно, их и так немало, но на некоторых направлениях обращения нашего государства могут оказаться более действенными.

Например, когда речь идет о решении ООН.

— Мы сразу же обратимся к ООН и потребуем созвать Генассамблею, чтобы признать Россию государством-агрессором. Думаю, что она проголосует за эту формулировку. Если это произойдет и Россию признают страной-агрессором, все члены ООН будут обязаны прекратить дипломатические отношения с РФ, — объясняет Жданов.

В таком случае Россия превратится в полноценное государство-отшельник, которое не будет играть никакой роли на политической арене мира.

А это, в свою очередь, приведет к тому, что вопрос о возможных эмбарго на импорт нефти или газа из РФ даже не будет стоять на повестке дня для большинства стран. Они станут действовать сами по себе.

То есть официально объявляя войну Украине, Россия рискует получить полный пакет ограничений в ближайшей перспективе.