Для Украины ключевой целью в переговорах с российской стороной является прекращение войны и деоккупация украинских территорий. В то же время, наше государство не пойдет на компромиссы относительно независимости и территориальной целостности.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналисту американского телеканала CNN Фариду Закарии.

Он отметил, что позиция Украины в переговорах с РФ по прекращению войны является четкой с самого начала: не наше государство начало военные действия и оккупировало чужие территории. Это сделала Россия.

Ермак добавил, что Украина никогда не была агрессивным государством и не проявляла никакой агрессии по отношению к РФ.

– Реальным прогрессом для нас (на переговорах с РФ, — Ред.) станут решения о прекращении этой войны и о деоккупации нашей территории, а российские войска чтобы покинули нашу территорию. Это главная цель для Украины на этих переговорах, – подчеркнул Ермак.

Отвечая на вопрос, может ли Украина пойти на определенные уступки по вопросам членства в НАТО, статуса временно оккупированных Крыма и Донбасса, Ермак назвал принципиальные моменты, по которым Киев не пойдет на компромисс.

– Для нас есть три очень принципиальных вещи, по которым мы не готовы искать компромиссы: наша независимость, суверенитет и территориальная целостность. Конечно, мы хотим остановить эту войну, наши люди стремятся к окончанию войны, но для нас важно, чтобы Украина выиграла в этой войне… Сегодня наши люди продолжают бороться, и мы будем бороться до нашей полной победы. Наша полная победа – возвращение контроля над всеми нашими территориями, – объяснил Ермак.

В интервью он рассказал, что сейчас интенсивные бои сконцентрированы на юго-востоке Украины, особенно на Донбассе. А в городе Мариуполь наблюдается очень сложная, катастрофическая ситуация.

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В связи с этим Ермак выразил убеждение, что украинская армия отвоюет все временно захваченные войсками РФ территории.

По словам руководителя ОПУ, это будет общая победа для всего демократического мира, в том числе и для США, которые сейчас помогают нашему государству противостоять российской агрессии.

– После 24 февраля, я думаю, весь свободный, демократический мир понял, что такое может произойти в любом месте. И Украина сейчас защищает не только себя, но и принципы демократии, – напомнил Ермак.

Как известно, в конце марта делегация Украины провела переговоры с делегацией РФ в Стамбуле (Турция). Члены украинской делегации представили предложения Киева о подписании международного договора о гарантиях безопасности для Украины.

Согласно предложениям, если Украина в будущем снова станет объектом военного нападения, страны-гаранты будут обязаны предоставить нашему государству военную помощь.

Киев хочет видеть среди государств-гарантов США, Великобританию, Францию, Германию, Турцию, Италию, Польшу и другие страны.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что Великобритания, США, Италия и Турция предварительно сообщили о готовности предоставить гарантии.

В то же время, Кремль отказывается предоставлять гарантии безопасности Украине без решения “вопроса с Крымом и Донбассом” на условиях России.