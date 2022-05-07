Що означатиме оголошення війни Україні Росією

Один зі сценаріїв, які президент РФ Володимир Путін може реалізувати 9 травня – оголошення війни Україні замість “спецоперації”.

Звичайно, таке рішення потягне за собою масштабну мобілізацію в Росії та спробу перевести де-факто оголошену ще 24 лютого війну у затяжну фазу.

Піти на такий крок нині буде досить непересічним рішенням, адже оголосити війну Путін міг ще 24 лютого, коли перші ракети вдарили по об’єктах України. Та, враховуючи, що й напад на Україну був одним з найгірших рішень очільника РФ, не можна виключати, що він піде на ще одну авантюру.

Що означає оголошення війни Росією для України

На думку воєнного експерта Олега Жданова, для України майже нічого не зміниться, якщо Росія вирішить оголосити війну.

РФ вже задіяла переважну більшість свого воєнного потенціалу, якщо не враховувати ядерного озброєння. Тому й характер війни не зміниться у разі її офіційного оголошення з боку агресора.

– Для нас суттєвих змін не відбудеться, і характер бойових дій не зміниться. У цій ситуації нам все одно, чи оголошуватиме (війну – Ред.) Росія Україні офіційно, – пояснює експерт.

Не грає для нас це ролі і тому, що згідно з міжнародним правом, у нас з Росією триває саме війна, незалежно від того, як держава-агресор її називає.

Зараз дивляться

Згідно з міжнародним законодавством, такі речі, як тимчасова окупація територій, вже є ознаками війни. І не важливо, чи збирається визнавати це Росія.

– Згідно з резолюцією ООН про агресію, немає значення, оголошували чи не оголошували війну. Це визначається міжнародним правом за фактом. Якщо є факт вторгнення іноземних військ на територію держави і якщо є факт тимчасової окупації, це вже називають війною, – пояснювала 6 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Є одна річ, яка все ж може суттєво змінитися – ведення переговорів з Росією. Після звірств РФ у Маріуполі, Бучі, Бородянці та багатьох інших містах України переговори й так перебувають в досить хиткому стані.

Хоча вони й тривають на рівні консультацій, нині не спостерігається, щоб РФ йшла на компроміси. Водночас Україна лише покращує свої позиції і покращуватиме їх і надалі із прибуттям західного озброєння.

А оголошення війни Україні може означати, що представники нашої держави вийдуть з переговорного процесу.

– Єдине, що може змінитися у випадку оголошення війни (Україні – Ред.) – переговорний процес можна буде зупинити. Зараз Офіс президента бодай від суспільства проводить консультації. У такому випадку (оголошення війни Україні – Ред.) до закінчення бойових дій про них не йтиметься, – каже Жданов.

Чи постраждає РФ від оголошення війни Україні

Офіційне оголошення війни може також вдарити по самій Росії. І хоча все більше країн, які сумнівалися щодо того, як ставитися до РФ після 24 лютого, стають на сторону України, визнання ведення війни РФ пришвидшить цей процес.

Крім того, оголошенням війни Росія вчергове “вистрелить собі в ногу”.

– Юридично стан війни підпадає під форс-мажор. Воєнний стан не підпадає, “спеціальна воєнна операція” не підпадає. В разі оголошення війни будь-який партнер РФ може розірвати контракт в односторонньому порядку і водночас не нести жодної відповідальності за зрив контракту, – каже Жданов.

Крім того, приводів для України щодо посилення міжнародної ізоляції РФ стане більше. Звичайно, їх і так чимало, але на деяких напрямах звернення нашої держави можуть стати більш дієвими.

Наприклад, коли йдеться про рішення ООН.

– Ми одразу ж звернемося до ООН і вимагатимемо скликати Генасамблею, щоб визнати Росію державою-агресором. Думаю, що вона проголосує за це формулювання. Якщо це станеться і Росію визнають країною-агресором, то всі члени ООН будуть зобов’язані припинити дипломатичні стосунки з РФ, – пояснює Жданов.

У такому випадку Росія перетвориться на повноцінну державу-відлюдника, яка не гратиме жодної ролі на політичній арені світу.

А це, в свою чергу, призведе до того, що питання щодо можливих ембарго на імпорт нафти чи газу з РФ навіть не стоятимуть на порядку денному для більшості країн. Вони почнуть діяти самі по собі.

Тобто офіційно оголошуючи війну Україні, Росія ризикує отримати повний пакет обмежень в найближчій перспективі.