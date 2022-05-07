Украинские военные уничтожили очередное российское судно в акватории Черного моря. На этот раз катер типа Серна. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

Видео с уничтожением катера опубликовала пресс-служба оперативного командования Юг.

— Настойчивость рашистов, с которой они реализуют приглашение Добро пожаловать в ад!, впечатляет. Чернобаевка уже стала легендарной жаровней для орков… Змеиный — не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам, — прокомментировала пресс-служба Оперативного командования Юг.

Десантные катера проекта Серна – это серия российских скоростных десантных катеров на воздушном каверне.

Катера проекта предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением (92 человека) с высокой скоростью 30 узлов, что превышает показатели других катеров. . Относятся к кораблям четвертого ранга.

6 мая в СМИ появилась информация, что ВСУ подбили российский корабль Адмирал Макаров украинскими ракетами Нептун. Пока в Минобороны Украины никак не комментируют его. Впрочем, в сведении потерь за минувшие сутки Генштаб сообщил еще об одном уничтоженном вражеском корабле/катере.

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Источник: Сергей Братчук, ОК Юг

Фото: Mil.ru