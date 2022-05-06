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Факты / Украина

ВСУ подбили российский фрегат Адмирал Макаров

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ВСУ подбили российский корабель Адмирал Макаров украинскими ракетами Нептун – Гончаренко.

ВСУ подбили российский корабль Адмирал Макаров украинскими ракетами Нептун. Об этом сообщил депутат Гончаренко в своем телеграмме-канале.

По информации одесского издания Думская, у острова Змеиный горит российский корабль проекта 11356Р типа Буревестник. Над этим районом сейчас кружит авиация агрессора, а на помощь вышли спасательные судна из временно оккупированного Крыма.

Что стало причиной огненной ситуации на одном из трех фрегатов черноморского флота России – не ясно. Но, по предварительной информации, корабль был поражен украинским ПКР Нептун.

Информация о взрыве на фрегате появилась в соцсетях вечером, 5 мая.

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