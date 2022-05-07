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Факти / Україна / Суспільство

У Чорному морі знищили російський катер типу Серна

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
катер типу Серна

Українські військові знищили чергове російське судно в акваторії Чорного моря. Цього разу катер типу Серна. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

Відео зі знищенням катеру опублікувала пресслужба оперативного командування Південь.

— Наполегливість рашистів, з якою вони реалізують запрошення Ласкаво просимо до пекла!, вражає. Чорнобаївка вже стала легендарною жаровнею для орків… Зміїний – не просто новий захопливий серіал, що йде на рекорд за кількістю і масштабах, – прокоментувала пресслужба Оперативного командування Південь.

Десантні катери проєкту Серна — це серія російських швидкісних десантних катерів на повітряній каверні.

Катери проєкту призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки загальною масою до 45 тонн, а також передових підрозділів десанту із озброєнням (92 особи) з високою швидкістю 30 вузлів, що перевищує показники інших катерів аналогічного класу. Належать до кораблів четвертого рангу.

6 травня у ЗМІ з’явилася інформація, що ЗСУ підбили російський корабель Адмірал Макаров українськими ракетами Нептун. Поки у Міноборони України не коментують її. Втім, у зведенні втрат за минулу добу Генштаб повідомив про ще один знищений ворожий корабель/катер.

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Джерело: Сергій Братчук, ОК Південь

Фото: Mil.ru

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