В Херсонской области российские военнослужащие занимаются рэкетом, а в “свободное от работы время” начинают сильно пьянствовать, после чего устраивают между собой перестрелки и резню. Об этом говорится в новом телефонном разговоре российских солдат, который удалось перехватить Службе безопасности Украины.

– Наш блокпост нормально, а соседи учудили. Начали деньги у украинцев “трясти”. Тысяча рублей за проезд, – рассказал своей жене захватчик из так называемой ДНР.

По его словам, российские солдаты массово пьянствуют, поэтому самостоятельно начали самоликвидацию так называемой второй армии мира. Захватчик отметил, что у всех после того, как “нажрались”, начинает понемногу ехать “крыша”.

– На одном блокпосту перестреляли друг друга, а на другом – порезали, – коротко подытожил российский военный.

На вопрос жены о своем возвращении домой мужчина ответил, что планирует до 9 мая, однако в 2023 году. В СБУ отметили, что, вероятнее всего, российский солдат забыл уточнить, что вернется в пластиковом пакете.

— Если его не уничтожат украинские защитники, то есть высокие шансы, что это сделает кто-то из воинов “самой синей” армии мира после очередной бутылки водки, — убеждены в Службе безопасности Украины.

Полномасштабная война в Украине длится 74 дня. Российская армия уничтожает украинские города, убивает местных мирных жителей, минирует наши населенные пункты и мародерит в домах украинцев.