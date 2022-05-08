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Факты / Украина / Общество

ВСУ уничтожили российский вертолет с десантом на Змеином: обнародовано видео

Юля Захарченко редактор ленты
ВСУ уничтожили российский вертолет с десантом на Змеином: обнародовано видео

Украинские защитники уничтожили российский вертолет с десантом на острове Змеиный. Оперативное командование Південь, входящее в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, обнародовало видеозапись удара.

— Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха, — отметили украинские защитники в опубликованном сообщении.

В эфире украинского информационного телемарафона спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о подробностях уничтожения вражеского вертолета.

– Есть ответ от наших Вооруженных сил. Остров Змеиный, административно входящий в Одесскую область, становится морской Чернобаевкой. Там ночью был уничтожен вертолет с экипажем орков на борту, – сказал Сергей Братчук.

Ранее в СМИ появилась информация, что возле острова Змеиный уничтожили вражеский десантный катер типа Серна из зенитно-ракетного комплекса Тор, два десантно-штурмовых катера типа Раптор, еще один существенно поврежден. Российская армия потеряла 46 человек из состава экипажа и десанта.

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Фото: Минобороны

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