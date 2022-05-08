У Херсонській області російські військовослужбовці займаються рекетом, а у “вільний від роботи час” починають сильно пиячити, після чого влаштовують між собою перестрілки та різанину. Про це йдеться у новій телефонній розмові російських солдатів, яку вдалося перехопити Службі безпеки України.

– Наш блокпост нормально, а сусіди начудили. Почали гроші в українців “трясти”. Тисяча рублів за проїзд, – розповів своїй дружині загарбник із так званої ДНР.

За його словами, російські солдати масово пиячать, самостійно розпочавши самоліквідацію так званої другої армії світу. Загарбник зазначив, що у всіх після того, як “нажрались”, починає потроху їхати “дах”.

– На одному блокпосту перестріляли один одного, а на другому – порізали, – коротко підсумував російський військовий.

На запитання дружини про своє повернення додому чоловік відповів, що планує до 9 травня, проте аж у 2023 році. У СБУ зазначили, що, найімовірніше, російський солдат забув уточнити, що повернеться у пластиковому пакеті.

– Якщо його не знищать українські захисники, то є високі шанси, що це зробить хтось із вояків “найсинішої” армії світу після чергової пляшки горілки, – переконані у Службі безпеки України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 74 дні. Російська армія знищує українські міста, вбиває місцевих мирних жителів, мінує наші населені пункти та мародерить у домівках українців.