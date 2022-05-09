Перспектив нет: россияне называют парад “позорным”, но рвутся в атаку

Российские настроения к 9 мая: парад – “позорный”, перспектив нет, с работой тяжело из-за санкций. СБУ опубликовала перехваченные разговоры, свидетельствующие о настроении россиян.

— Не знаю, к чему этот парад? На*рен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нету… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе*ня одна, – резюмирует мать российского захватчика.

Российская пропаганда подсказала ей четкие причинно-следственные связи, и теперь женщина искренне верит, что украинцев нужно уничтожать.

— Жарите шашлыки, да? Делайте с “хохляцких” этих шашлыки! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады, – советует мать сыну-оккупанту.

В СБУ подчеркивают, что эта женщина вряд ли когда-нибудь осознает, что Россия в первую очередь опозорила себя на этой войне.

Другие перехваченные СБУ разговоры свидетельствуют, что в Херсонской области российские военнослужащие занимаются рэкетом, а в “свободное время” начинают сильно пьянствовать, после чего устраивают между собой перестрелки и резню.