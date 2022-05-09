Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 75 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>415 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Перспектив немає: росіяни називають парад “ганебним”, але рвуться в атаку

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
СБУ

Російські настрої до 9 травня: парад – “позорний”, перспектив немає, з роботою важко через санкції. СБУ опублікувала перехоплені розмови, які свідчать про настрій росіян.

— Не знаю, до чого цей парад? На**н він потрібен: ганебно це все… У нас настрою немає… У всіх настрою немає… Дебілізм повний…  Всі понурі ходять, сумні… Ну, більшість людей. Вони розуміють, що і з роботою складно через ці санкції. Коротше, хе**я одна, – резюмує матір російського загарбника.

Російська пропаганда підказала їй чіткі причинно-наслідкові зв’язки, і тепер жіночка щиро вірить, що українців потрібно знищувати.

—  Смажите шашлики, так? Робіть з “хохляцьких” ці шашлики! Бийте цих гадів!.. Після всього, что вони роблять, гади, – радить матір сину-окупанту.

В СБУ наголошують, що ця жінка навряд чи колись усвідомить, що Росія у першу чергу зганьбила себе на цій війні.

Інші перехоплені СБУ розмови свідчать, що у Херсонській області російські військовослужбовці займаються рекетом, а у “вільний від роботи час” починають сильно пиячити, після чого влаштовують між собою перестрілки та різанину.

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка