Перспектив немає: росіяни називають парад “ганебним”, але рвуться в атаку

Російські настрої до 9 травня: парад – “позорний”, перспектив немає, з роботою важко через санкції. СБУ опублікувала перехоплені розмови, які свідчать про настрій росіян.

— Не знаю, до чого цей парад? На**н він потрібен: ганебно це все… У нас настрою немає… У всіх настрою немає… Дебілізм повний… Всі понурі ходять, сумні… Ну, більшість людей. Вони розуміють, що і з роботою складно через ці санкції. Коротше, хе**я одна, – резюмує матір російського загарбника.

Російська пропаганда підказала їй чіткі причинно-наслідкові зв’язки, і тепер жіночка щиро вірить, що українців потрібно знищувати.

— Смажите шашлики, так? Робіть з “хохляцьких” ці шашлики! Бийте цих гадів!.. Після всього, что вони роблять, гади, – радить матір сину-окупанту.

В СБУ наголошують, що ця жінка навряд чи колись усвідомить, що Росія у першу чергу зганьбила себе на цій війні.

Інші перехоплені СБУ розмови свідчать, що у Херсонській області російські військовослужбовці займаються рекетом, а у “вільний від роботи час” починають сильно пиячити, після чого влаштовують між собою перестрілки та різанину.