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Факты / Украина / Общество

Движение автобусов и электроснабжение: как восстанавливается Киевская область

Юля Захарченко редактор ленты
Движение автобусов и электроснабжение: как восстанавливается Киевская область

В Киевской области уже возобновлена ​​работа 247 пригородных и междугородных автобусных маршрутов общего пользования, на которых привлечено около 350 транспортных средств.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. По его словам, с 5 мая запустили ряд маршрутов:

  • № 339 (11) Ирпень (железнодорожный вокзал) – Рубежовка (Забучье) – Красный Хутор;
  • № 381 Буча – Киев;
  • №394 Синяк – Киев.

Глава ОВА Александр Павлюк отметил, что по состоянию на 9 мая пассажирскими перевозками обеспечены все районы Киевской области. Кроме того, регион активно восстанавливается и постепенно возвращается к привычной жизни.

В частности, со 2 до 8 мая электромонтеры ДТЭК вернули свет для около 8 405 семей, проживающих в Киевской области. Уже удалось полностью обеспечить поставки электричества в Макаровскую и Бородянскую общины.

Теперь свет появился в 661 доме в Ирпене, Гостомеле, Буче, Горенке в Бучанском районе и селе Кухари Вышгородского района. В то же время без электроснабжения остаются около 9 тыс. помещений. Специалисты работают над восстановлением доступа к свету.

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Источник: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА

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