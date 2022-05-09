Рух автобусів і електропостачання: як відновлюється Київська область

У Київській області вже відновлено роботу 247 приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування, на яких залучено близько 350 транспортних засобів.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. За його словами, з 5 травня запустили низку маршрутів:

№ 339 (11) Ірпінь (залізничний вокзал) – Рубежівка (Забуччя) – Червоний Хутір;

№ 381 Буча – Київ;

№ 394 Синяк – Київ.

Глава ОВА Олександр Павлюк зазначив, що станом на 9 травня пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області. Крім того, регіон активно відновлюється та поступово повертається до звичного життя.

Зокрема, з 2 до 8 травня електромонтери ДТЕК повернули світло для близько 8 405 родин, які мешкають у Київській області. Вже вдалося повністю забезпечити постачання електрики до Макарівської та Бородянської громад.

Тепер світло з’явилося у 661 будинку в Ірпені, Гостомелі, Бучі, Горенці у Бучанському районі та селі Кухарі Вишгородського району. Водночас без електропостачання залишаються близько 9 тис. помешкань. Фахівці працюють над відновленням доступу до світла.

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Джерело: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА