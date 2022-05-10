Правительство работает над тем, чтобы обеспечить украинцев достаточным количеством топлива по адекватным ценам.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Все понимают, что есть объективные причины такой ситуации: Россия целенаправленно уничтожает запасы и перерабатывающие возможности в Украине. Поэтому команда Министерства экономики работает 24/7, чтобы преодолеть дефицит для всех потребителей, — заявил Шмыгаль.

По его словам, власти упрощают завоз горючего в Украину, чтобы расширить географию получения топлива.

— В частности, речь идет о завозе горючего из стран Персидского залива, из Азербайджана, с Ближнего Востока. Решением правительства согласовываем сегодня необходимые для этого регламенты. Работаем, чтобы горючее появилось в достаточном количестве, и при этом его цена оставалась адекватной нынешним реалиям, — подчеркнул премьер.

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Что известно о дефиците топлива в Украине

Как объясняли в Министерстве экономики Украины, временный дефицит горючего на украинских АЗС был спровоцирован бомбардировками войск РФ.

В течение последних недель враг наносил ракетные удары по топливной инфраструктуре нашего государства: в частности, по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу (до разрушений был основным производителем горючего в Украине) и по нефтебазам.

Неделю тому назад в Минэкономики обещали ликвидировать дефицит горючего в течение 7 дней. В ведомстве отмечали, что у операторов есть законтрактованные объемы горючего в Западной Европе, которые нужно завезти в Украину. Однако проблема дефицита пока не исчезла.

В министерстве также предупреждали, что поставки топлива из Западной Европы приведут к “незначительному подорожанию” нефтепродуктов. Это связано с более сложной логистикой.

Три дня назад президент Владимир Зеленский призвал правительство решить вопрос с дефицитом топлива в Украине.