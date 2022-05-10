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Факти / Україна / Суспільство

Достатня кількість за адекватну ціну: як уряд планує боротися з дефіцитом палива

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Достатня кількість за адекватну ціну: як уряд планує боротися з дефіцитом палива

Уряд працює над тим, щоб забезпечити українців достатньою кількістю пального за адекватними цінами.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Усі розуміють, що є об’єктивні причини такої ситуації: Росія цілеспрямовано знищує запаси та переробні можливості в Україні. Тому команда Міністерства економіки працює 24/7, щоби подолати дефіцит для всіх споживачів, – заявив Шмигаль.

За його словами, влада спрощує завезення пального в Україну, щоб розширити географію отримання палива.

– Зокрема, йдеться про завезення пального з країн Перської затоки, Азербайджану, Близького Сходу. Рішенням уряду погоджуємо сьогодні необхідні для цього регламенти. Працюємо, щоб пальне з’явилося у достатній кількості, і водночас його ціна залишалася адекватною нинішнім реаліям, – наголосив прем’єр.

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Що відомо про дефіцит пального в Україні

Як пояснювали в Міністерстві економіки України, тимчасовий дефіцит пального на українських АЗС був спровокований бомбардуваннями військ РФ.

Протягом останніх тижнів ворог завдавав ракетних ударів по паливній інфраструктурі нашої держави: зокрема, по Кременчуцькому нафтопереробному заводу (до руйнувань був основним виробником пального в Україні) та по нафтобазам.

Тиждень тому в Мінекономіки обіцяли ліквідувати дефіцит пального впродовж 7 днів. У відомстві зазначали, що оператори мають законтрактовані обсяги пального в Західній Європі, які потрібно завезти в Україну. Проте проблема дефіциту поки що не зникла.

В міністерстві також попереджали, що постачання пального із Західної Європи призведе до “незначного подорожчання” нафтопродуктів. Це пов’язано з більш складною логістикою.

Три дні тому президент Володимир Зеленський закликав уряд вирішити питання з дефіцитом пального в Україні.

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