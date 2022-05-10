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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Дефицит бензина не исчезнет, но улучшения возможны к концу мая – Куюн

Валентина Летяк редактор ленты
Бензин

Трохи послабити ситуацію з дефіцитом бензину в Україні вдасться під кінець травня, тому у найближчі два-три тижні черги за пальним на АЗС ще не зникнуть, прогнозує в ефірі телемарафону директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

– Ситуація досить складна. Це було зрозуміло ще пару тижнів тому. Тому я думаю, що швидко важко буде подолати цю проблему і фактично неможливо, тому що проблема навіть не в Україні. Ми просто не можемо привезти те пальне, яке вже придбали у Європі, – пояснив він.

За його словами, українські компанії законтрактували великі обсяги пального, які зараз знаходяться в портах та на НПЗ Європи, але немає транспорту для його доправлення в Україну.

– Тому це питання не можна, на жаль, вирішити. Я думаю, що до кінця травня цей дефіцит можливо лише трохи послабити. Обмеження, на мою думку, збережуться, тобто не буде вільного продажу, але не буде 5-10 л, а 20-30 л в один бак, і це вже буде набагато краща ситуація, – вважає експерт ринку.

На його думку, найближчі два-три тижні буде ще досить складна ситуація із чергами за пальним на АЗС.

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Фото: Depositphotos

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