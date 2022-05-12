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Факты / Украина / Общество

Операции без анестезии и отсутствие воздуха: Паламарь о том, как выживают бойцы на Азовстали

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle Анастасия Ечкалова, Журналистка Вікна. Новини
Операции без анестезии и отсутствие воздуха: Паламарь о том, как выживают бойцы на Азовстали

Заместитель командира полка Азов Святослав Калина Паламарь рассказал, что раненым бойцам на Азовстали делают операции без анестезии. К сожалению, ежедневно раненые погибают из-за нехватки антибиотиков, других необходимых лекарств, еды.

В эсклюзивном интервью Вікна-Новини он подчеркнул, что Россия продолжает сбрасывать бомбы на госпиталь, несмотря на Женевскую конвенцию.

— Ситуация тяжелая, потому что у нас нет антибиотиков, у нас нет обезболивающих. Операции производятся без анестезии. Просто необходимо эвакуировать военных с такими тяжелыми ранениями. По состоянию на сегодняшний день нам ничего не передали. Договоренности идут, но мы не знаем, когда действительно нам удастся вывезти наших раненых, — отметил заместитель командира полка Азов.

Он добавил, что сейчас мир смотрит на ситуацию на Азовстали как на шоу.

— Мир смотрит на эти вещи как на шоу: Интересно, сколько вы еще продержитесь, сколько у вас воды осталось, сколько боекомплектов. А где действия? — подчеркнул Святослав Паламарь.

Каждый может внести свой вклад в спасение бойцов Азова. Уделите минуту и подпишите соответствующую петицию.

Больше подробностей о том, как прошли последние сутки на Азовстали, как политики коммуникируют с бойцами, а также, какие человеческие ценности держат их дух уже более двух месяцев — в видео Фактов ICTV.

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