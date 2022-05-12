Заступник командира полку Азов Святослав Калина Паламар розповів, що пораненим бійцям на Азовсталі роблять операції без анестезії. На жаль, щодня поранені гинуть через брак антибіотиків, інших необхідних ліків, їжі.

Він наголосив, що Росія продовжує скидати бомби на шпиталь, попри Женевську конвенцію.

– Ситуація важка, бо у нас немає антибіотиків, у нас немає знеболювальних. Операції проводяться без анестезії. Просто необхідно евакуювати військових, які мають такі поранення. Станом на сьогодні нам нічого не передали. Домовленості ідуть, але ми не знаємо, коли насправді нам вдасться вивезти наших поранених, – зазначив заступник командира полку Азов.

Він додав, що нині світ дивиться на ситуацію на Азовсталі, як на шоу.

– Світ дивиться на ці речі, як на шоу: Цікаво, скільки ви ще протримаєтеся, скільки у вас води лишилося, скільки боєкомплектів. А де дії? – наголосив Святослав Паламар.

Кожен може зробити свій внесок у порятунок бійців Азову. Приділіть хвилину часу та підпишіть відповідну петицію.

– Більше подробиць про те, як минула остання доба на Азовсталі, як політики комунікують з бійцями, а також, які людські цінності тримають їх дух уже понад два місяці – у відео Фактів ICTV.

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