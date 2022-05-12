Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины учебные заведения приостановили учебный процесс.

Большинство областей уже возобновили обучение в онлайн формате.

1 апреля 2022 года, Министр образования и науки Сергей Шкарлет подписал приказ об утверждении Методических рекомендаций по отдельным вопросам завершения 2021/2022 учебного года.

Согласно приказу, учреждения среднего образования могут самостоятельно определять дату завершения образовательного процесса в 2021/2022 учебном году.

Таким образом, школы сами должны определиться с днем окончания учебного года. Все, конечно, зависит от ситуации в каждом регионе.

В школах Харькова планируют завершить учебный год 3 июня 2022 года.

Сейчас смотрят

В Харьковском городском совете сообщили, что в следующии классы переведут только тех детей, которые усвоили хотя бы 50% учебного материала.

В свою очередь, в оккупированном Херсоне учебный процесс в школах завершается 30 апреля.

— Мы заблаговременно успели подать документы в государственный реестр, поэтому данные о том, что дети, которые учились в 11 классах, получили полное общее среднее образование там есть. Надеемся, что будет возможно сделать так, чтобы дети получили хотя номера этих сертификатов, — сообщают в Херсонском городском управлении образования.

В Черкассах учебный год закончится 27 мая. Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурця также сообщил, что черкасские школы приняли уже 4 200 учеников, вынужденных переселенцев.

В Чернигове учебный процесс должен закончиться 4 июня.

Кроме того, сегодня Верховная рада отменила ВНО в 2022 году. За принятие законопроекта №7132 проголосовали 348 нардепа в четверг, 24 марта.

Вступительная кампания пройдет по специальной процедуре, механизм разрабатывают.

Согласно принятому законопроекту: