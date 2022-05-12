Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины учебные заведения приостановили учебный процесс.
Большинство областей уже возобновили обучение в онлайн формате.
1 апреля 2022 года, Министр образования и науки Сергей Шкарлет подписал приказ об утверждении Методических рекомендаций по отдельным вопросам завершения 2021/2022 учебного года.
Согласно приказу, учреждения среднего образования могут самостоятельно определять дату завершения образовательного процесса в 2021/2022 учебном году.
Таким образом, школы сами должны определиться с днем окончания учебного года. Все, конечно, зависит от ситуации в каждом регионе.
В школах Харькова планируют завершить учебный год 3 июня 2022 года.
В Харьковском городском совете сообщили, что в следующии классы переведут только тех детей, которые усвоили хотя бы 50% учебного материала.
В свою очередь, в оккупированном Херсоне учебный процесс в школах завершается 30 апреля.
— Мы заблаговременно успели подать документы в государственный реестр, поэтому данные о том, что дети, которые учились в 11 классах, получили полное общее среднее образование там есть. Надеемся, что будет возможно сделать так, чтобы дети получили хотя номера этих сертификатов, — сообщают в Херсонском городском управлении образования.
В Черкассах учебный год закончится 27 мая. Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурця также сообщил, что черкасские школы приняли уже 4 200 учеников, вынужденных переселенцев.
В Чернигове учебный процесс должен закончиться 4 июня.
Кроме того, сегодня Верховная рада отменила ВНО в 2022 году. За принятие законопроекта №7132 проголосовали 348 нардепа в четверг, 24 марта.
Вступительная кампания пройдет по специальной процедуре, механизм разрабатывают.
Согласно принятому законопроекту:
- выпускники 2021-2022 учебного года освобождаются от прохождения итоговой аттестации;
- поступление в этом году пройдет по упрощенному механизму без использования результатов ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.