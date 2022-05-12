Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України заклади освіти призупинили навчальний процес.
Більшість областей вже відновили навчання в онлайн форматі.
1 квітня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ про затвердження Методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року.
Згідно наказу, заклади середньої освіти можуть самостійно визначати дату завершення освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році.
Таким чином, школи самі мають визначитися з днем закінчення навчального року. Усе, звичайно, залежить від ситуації в кожному регіоні.
В школах Харкова планують завершити навчальний рік 3 червня 2022 року.
У Харківській міські раді повідомили, що до наступних класів переведуть лише тих дітей, які засвоїли хоча б 50% навчального матеріалу.
У свою чергу, в окупованому Херсоні навчальний процес у школах завершується 30 квітня.
– Ми завчасно встигли подати документи до державного реєстру, тому дані про те, що діти, які навчались в 11 класах, отримали повну загальну середню освіту там є. Сподіваємося, що буде можливо зробити так, щоб діти отримали хоч номери цих сертифікатів, – повідомляють в Херсонському міському управлінні освіти.
У Черкасах навчальній рік закінчиться 27 травня. Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурця також повідомив, що черкаські школи прийняли вже 4 200 учнів-вимушених переселенців.
У Чернігові навчальний процес має закінчитися 4 червня.
Крім того, сьогодні Верховна рада скасувала ЗНО у 2022 році. За ухвалення законопроекту №7132 проголосували 348 нардепи у четвер, 24 березня.
Вступна кампанія пройде за спеціальною процедурою, механізм розробляють.
Відповідно до прийнятого законопроекту:
- випускники 2021-2022 навчального року звільняються від проходження підсумкової атестації;
- вступ до цього року пройде за спрощеним механізмом без використання результатів ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування.