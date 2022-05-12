Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України заклади освіти призупинили навчальний процес.

Більшість областей вже відновили навчання в онлайн форматі.

1 квітня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ про затвердження Методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року.

Згідно наказу, заклади середньої освіти можуть самостійно визначати дату завершення освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році.

Таким чином, школи самі мають визначитися з днем закінчення навчального року. Усе, звичайно, залежить від ситуації в кожному регіоні.

В школах Харкова планують завершити навчальний рік 3 червня 2022 року.

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У Харківській міські раді повідомили, що до наступних класів переведуть лише тих дітей, які засвоїли хоча б 50% навчального матеріалу.

У свою чергу, в окупованому Херсоні навчальний процес у школах завершується 30 квітня.

– Ми завчасно встигли подати документи до державного реєстру, тому дані про те, що діти, які навчались в 11 класах, отримали повну загальну середню освіту там є. Сподіваємося, що буде можливо зробити так, щоб діти отримали хоч номери цих сертифікатів, – повідомляють в Херсонському міському управлінні освіти.

У Черкасах навчальній рік закінчиться 27 травня. Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурця також повідомив, що черкаські школи прийняли вже 4 200 учнів-вимушених переселенців.

У Чернігові навчальний процес має закінчитися 4 червня.

Крім того, сьогодні Верховна рада скасувала ЗНО у 2022 році. За ухвалення законопроекту №7132 проголосували 348 нардепи у четвер, 24 березня.

Вступна кампанія пройде за спеціальною процедурою, механізм розробляють.

Відповідно до прийнятого законопроекту: