Конфискованные у брата главы ОАСК $4,5 млн пойдут на нужды ВСУ – ЦПК

Конфискованные у брата главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Юрия Зонтова $4,5 млн пойдут на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС), с участием судей Екатерины Сикоры, Татьяны Гавриленко и Елены Танасевич, поддержал прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменил арест наличности по делу брата главы ОАСК Юрия Зонтова. Теперь эти средства будут направлены на нужды ВСУ.

Речь идет о $3,7 млн, €846 тыс., 20 тыс. фунтов стерлингов и 242 тыс. грн.

В Центре противодействия коррупции напоминают, что эти деньги детективы НАБУ еще в апреле прошлого года нашли на конспиративной квартире, которой, по версии САП, фактически владеет брат главы ОАСК Юрий Зонтов. В прокуратуре считают, что он владелец этих денег, которые, кстати, не были задекларированы.

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Следует отметить, что это уже не первое решение ВАКС в пользу наших военных. Ранее по такой же процедуре Вооруженным силам Украины передали $6 млн по делу рекордной взятки в истории НАБУ.

Юрий Зонтов — брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. 6 апреля 2021 года НАБУ задержало Зонтова при получении $100 тыс. взятки. 7 апреля Зонтову и его сообщнику, адвокату Юрию Донцу сообщили о подозрении.

Впоследствии НАБУ сообщило, что во время обыска было обнаружено более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. грн и 100 шекелей. А еще нашли золотые слитки, антиквариат и документы на имя главы ОАСК Павла Вовка.

Ранее Бюро экономической безопасности сообщило, что с 24 февраля по 22 апреля из Украины было выведено более €3 млрд.

Источник: Центр противодействия корупции