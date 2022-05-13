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Факти / Україна / Суспільство

Конфісковані у брата голови ОАСК $4,5 млн підуть на потреби ЗСУ – ЦПК

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Конфісковані у брата голови ОАСК $4,5 млн підуть на потреби ЗСУ – ЦПК

Конфісковані у брата голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Юрія Зонтова $4,5 млн підуть на потреби Збройних сил України.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС), за участю суддів Катерини Сікори, Тетяни Гавриленко та Олени Танасевич, підтримав прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та скасував арешт готівки зі справи брата голови ОАСК Юрія Зонтова. Тепер ці кошти направлять на потреби ЗСУ.

Йдеться про $3,7 млн, €846 тис., 20 тис. фунтів стерлінгів та 242 тис. грн.

У Центрі протидії корупції нагадують, що ці гроші детективи НАБУ ще у квітні минулого року знайшли на конспіративній квартирі, якою, за версією САП, фактично володіє брат голови ОАСК Юрій Зонтов. У прокуратурі вважають, що він є власником цих грошей, які, до речі, не були задекларовані.

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Варто зазначити, що це вже не перше рішення ВАКС на користь наших військових. Раніше за такою ж процедурою Збройним силам України передали $6 млн зі справи рекордного хабаря в історії НАБУ.

Юрій Зонтов є братом голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. 6 квітня 2021 року НАБУ затримало Зонтова під час отримання $100 тис. хабаря. 7 квітня Зонтову та його спільнику, адвокату Юрію Донцю повідомили про підозру.

Згодом НАБУ повідомило, що під час обшуку знайшли понад $3,7 млн, €840 тис., 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн та 100 шекелів. А ще виявили золоті злитки, антикваріат та документи на ім’я голови ОАСК Павла Вовка.

Раніше Бюро економічної безпеки повідомило, що з 24 лютого по 22 квітня з України вивели понад €3 млрд.

Джерело: Центр протидії корупції

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Фото: Pixabay

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