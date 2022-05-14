СБУ заблокировала деятельность партии Шария в Ровенской области и задержала агента РФ в Киеве

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность местного отделения партии Шария в Ровенской области. Отмечается, что было разоблачено более 300 человек, проводивших специальные информационные операции в пользу РФ.

— Через социальные сети, региональные интернет-ресурсы и Telegram-каналы пропагандисты умышленно распространяли манипулятивную и искаженную информацию о войне и событиях в Украине, — сообщила пресс-служба СБУ.

На данный момент, все каналы, по которым распространялась вражеская пропаганда, заблокированы, с разоблаченными лицами проводятся соответствующие следственные действия.

Также на Волыне и Донетчине СБУ разоблачила четырех несовершеннолетних информаторов.

В частности, в Луцке правоохранители обратили внимание на трех подростков, которые постоянно крутились возле одного из блокпостов. После проверки телефонов детей были обнаружены много снимков Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта, а также переписка с неизвестными российскими абонентами.

А в Новолуганске через Telegram-мессенджер оккупант установил контакт с несовершеннолетней украинкой, которой пообещал “гонорар” за информацию о позициях ВСУ и фото мест обстрелов.

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В СБУ сообщили и о других успешных операциях. Так, в Киеве спецназовцы задержали агента РФ, корректировавшего вражеские ракетные обстрелы по столице. Его завербовали в 2014 году и перевели в режим ожидания указаний.

В Сумской области сотрудники СБУ задержали главу Буринского территориального общества по подозрению в сотрудничестве с оккупантами. А в Одессе СБУ нейтрализовала криминальную группировку, которая угрожала безопасности и покою жителей города. На данный момент со всеми фигурантами проводятся следственные действия.