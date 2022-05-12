Населенный пункт Чернобаевка Херсонской области продолжает пугать российских оккупантов, ведь там украинская армия уже неоднократно разбивала силы врага.

Об этом проинформировали в пресс-центре Службы безопасности Украины, обнародовав очередной перехват разговоров оккупантов.

В спецслужбе отметили, что Чернобаевка обрастает новыми легендами среди захватчиков.

Так, один из оккупантов – контрактник ВС РФ, чье подразделение базируется в Чернобаевке, в разговоре с матерью называет этот поселок “чистилищем” для российских войск.

– Наш “опорник” (опорный пункт — Ред.) здесь на базе “чистилищем” называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить, – жалуется оккупант.

Во время разговора он откровенно поддержал кремлевскую пропаганду и назвал “спецоперацией” войну в Украине, пытаясь убедить в этом и свою мать. В то же время женщина оказалась достаточно осведомленной о ситуации в Украине и зверствах путинских войск.

– Ага, детей поубивали, взрослых поубивали – и это не война. А что тогда такое? У вас спецоперация, а людей сколько погибло! Людей погибло сколько, солдат сколько погибло, а теперь спецоперация… Все разбомбили вы там, – доказывала она.

В еще одном разговоре – с отцом – этот же оккупант пожаловался, что украинская Чернобаевка стала настоящим кладбищем для российской военной техники. Ведь украинская армия оказывает героическое сопротивление и технику захватчиков разбомбила.

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Оккупант также откровенно намекает отцу на тупость российских командиров.

– У нас просто воевать нечем. Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжелого нет. Все разбомбили… Приехали в Херсон, на базу, тут вообще ж*па: кладбище вертолетов. У нас же как все в армии: все по линеечке, все ровненько, вертолеты выстроили в один ряд и все, накрыло Градами, – пожаловался оккупант.

Как известно, с начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины неоднократно успешно атаковали войска РФ на аэродроме Чернобаевки.

По состоянию на 2 мая украинские военные в 18-й раз ударили по оккупантам в Чернобаевке.

Во время предыдущих ударов по аэродрому были уничтожены российские генералы: командующий 49-й общевойсковой армией РФ Яков Резанцев и командир 8-й общевойсковой армии РФ Андрей Мордвичев.

“Феномен” Чернобаевки состоит в том, что войска РФ имеют ограниченные возможности для перебрасывания своих сил из временно оккупированного Крыма, а потому используют аэродром.