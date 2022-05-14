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Факти / Україна / Суспільство

СБУ заблокувала діяльність партії Шарія на Рівненщині та затримала агента РФ у Києві

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
працівник СБУ

Служба безпеки України заблокувала діяльність місцевого осередку партії Шарія на Рівненщині. Зазначається, що було викрито понад 300 осіб, які проводили спеціальні інформаційні операції на користь РФ.

— Через соціальні мережі, регіональні інтернет-ресурси та Telegram-канали пропагандисти умисно поширювали маніпулятивну та викривлену інформацію про війну та події в Україні, – повідомила пресслужба СБУ.

Наразі всі канали, через які поширювалася ворожа пропаганда, заблоковано, з викритими особами проводяться відповідні слідчі дії.

Також на Волині та Донеччині СБУ викрила чотирьох неповнолітніх інформаторів.

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Зокрема, у Луцьку правоохоронці звернули увагу на трьох підлітків, які постійно крутилися біля одного з блокпостів. Після перевірки телефонів дітей було виявлено багато знімків Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту, а також переписку з невідомими російськими абонентами.

А у Новолуганську через Telegram-месенджер окупант встановив контакт з неповнолітньою українкою, якій обіцяв “гонорар” за інформацію про позиції ЗСУ та фото місць обстрілів.

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В СБУ повідомили й про інші успішні операції. Так, у Києві спецпризначенці затримали агента РФ, який коригував ворожі ракетні обстріли по столиці. Його завербували у 2014 році і перевели у режим очікування вказівок.

У Сумській області співробітники СБУ затримали голову Буринської територіальної громади за підозрою у співпраці з окупантами. А в Одесі СБУ нейтралізувала кримінальне угрупування, яке загрожувало безпеці й спокою мешканців міста. Зараз з усіма фігурантами проводяться слідчі дії.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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