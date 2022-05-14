СБУ заблокувала діяльність партії Шарія на Рівненщині та затримала агента РФ у Києві

Служба безпеки України заблокувала діяльність місцевого осередку партії Шарія на Рівненщині. Зазначається, що було викрито понад 300 осіб, які проводили спеціальні інформаційні операції на користь РФ.

— Через соціальні мережі, регіональні інтернет-ресурси та Telegram-канали пропагандисти умисно поширювали маніпулятивну та викривлену інформацію про війну та події в Україні, – повідомила пресслужба СБУ.

Наразі всі канали, через які поширювалася ворожа пропаганда, заблоковано, з викритими особами проводяться відповідні слідчі дії.

Також на Волині та Донеччині СБУ викрила чотирьох неповнолітніх інформаторів.

Зокрема, у Луцьку правоохоронці звернули увагу на трьох підлітків, які постійно крутилися біля одного з блокпостів. Після перевірки телефонів дітей було виявлено багато знімків Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту, а також переписку з невідомими російськими абонентами.

А у Новолуганську через Telegram-месенджер окупант встановив контакт з неповнолітньою українкою, якій обіцяв “гонорар” за інформацію про позиції ЗСУ та фото місць обстрілів.

Зараз дивляться

В СБУ повідомили й про інші успішні операції. Так, у Києві спецпризначенці затримали агента РФ, який коригував ворожі ракетні обстріли по столиці. Його завербували у 2014 році і перевели у режим очікування вказівок.

У Сумській області співробітники СБУ затримали голову Буринської територіальної громади за підозрою у співпраці з окупантами. А в Одесі СБУ нейтралізувала кримінальне угрупування, яке загрожувало безпеці й спокою мешканців міста. Зараз з усіма фігурантами проводяться слідчі дії.