Через отделения Укрпочты внутренне перемещенные лица получили за месяц от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев более 40 тыс. переводов на общую сумму свыше 200 млн грн. Это 85% всех запланированных выплат по программе.

Средства переселенцам поступали срочным почтовым переводом. Получить их можно было уже через 15 минут после отправки в любом автоматизированном отделении Укрпочты без привязки к месту жительства.

О поступлении перевода ВПЛ получает СМС-сообщение. А чтобы его забрать в отделении, достаточно предоставить данные о переводе и показать документ, удостоверяющий личность.

УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев в сотрудничестве с Укрпочтой начали эту программу в конце марта.

На первом этапе планируется охватить 360 тыс. ВПЛ по всей Украине, ежемесячно предоставляя 2 тыс. 220 грн на человека в течение трех месяцев.

Семьи смогут получить помощь срочными почтовыми переводами через отделение Укрпочты или заказать адресную доставку.

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Программа предназначена для поддержки вынужденно перемещенных лиц, не планирующих покидать территорию Украины, и направлена ​​на удовлетворение основных потребностей: аренду жилья, приобретение продуктов и средств гигиены.

Сейчас известно, что каждый шестой украинец стал внутренне перемещенным лицом из-за боевых действий.

Сначала записаться для участия в программе можно было только в пунктах сбора на территории Львовской области, сейчас документы принимают в Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях.