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Факты / Украина / Общество

Как ВПЛ получить 2 220 грн от ООН на Укрпочте

Валентина Летяк, редактор ленты
Как ВПЛ получить 2 220 грн от ООН на Укрпочте

Через отделения Укрпочты внутренне перемещенные лица получили за месяц от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев более 40 тыс. переводов на общую сумму свыше 200 млн грн. Это 85% всех запланированных выплат по программе.

Средства переселенцам поступали срочным почтовым переводом. Получить их можно было уже через 15 минут после отправки в любом автоматизированном отделении Укрпочты без привязки к месту жительства.

О поступлении перевода ВПЛ получает СМС-сообщение. А чтобы его забрать в отделении, достаточно предоставить данные о переводе и показать документ, удостоверяющий личность.

УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев в сотрудничестве с Укрпочтой начали эту программу в конце марта.

На первом этапе планируется охватить 360 тыс. ВПЛ по всей Украине, ежемесячно предоставляя 2 тыс. 220 грн на человека в течение трех месяцев.

Семьи смогут получить помощь срочными почтовыми переводами через отделение Укрпочты или заказать адресную доставку.

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Программа предназначена для поддержки вынужденно перемещенных лиц, не планирующих покидать территорию Украины, и направлена ​​на удовлетворение основных потребностей: аренду жилья, приобретение продуктов и средств гигиены.

Сейчас известно, что каждый шестой украинец стал внутренне перемещенным лицом из-за боевых действий.

Сначала записаться для участия в программе можно было только в пунктах сбора на территории Львовской области, сейчас документы принимают в Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

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Источник: Укрпочта

Фото: Depositphotos

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