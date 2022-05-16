Через відділення Укрпошти внутрішньо переміщені особи отримали за місяць від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців більше 40 тис. переказів на загальну суму понад 200 млн грн. Це 85% від усіх запланованих виплат за програмою.

Кошти переселенцям надходили терміновим поштовим переказом. Отримати їх можна було вже за 15 хвилин після відправлення у будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти без прив’язки до місця проживання.

Про надходження переказу ВПО отримує СМС-повідомлення. А щоб його забрати у відділенні, достатньо надати дані про переказ та показати документ, що посвідчує особу.

УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців у співпраці з Укрпоштою розпочали цю програму наприкінці березня.

На першому етапі планується охопити 360 тис. ВПО у всій Україні, щомісячно надаючи 2 тис. 220 грн на людину протягом трьох місяців.

Сім’ї зможуть отримати допомогу терміновими поштовими переказами через відділення Укрпошти або замовити адресну доставку.

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Програма призначена для підтримки вимушено переміщених осіб, які не планують залишати територію України, і спрямована на задоволення основних потреб: оренда житла, придбання продуктів та засобів гігієни.

Нині відомо, що кожен шостий українець став внутрішньо переміщеною особою через бойові дії.

Спочатку записатися для участі у програмі можна було лише у пунктах збору на території Львівської області, нині ж документи приймають у Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Полтавській областях.