Международный уголовный суд направил в Украину 42 следователя

Май, 17 в 17:08

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан направил в Украину группу судебно-медицинских экспертов для участия в расследовании военных преступлений.

— Я могу подтвердить, что сегодня мой офис направил в Украину группу из 42 следователей, судебно-медицинских экспертов и вспомогательного персонала для продвижения наших расследований преступлений, подпадающих под юрисдикцию МКС, и оказания поддержки властям Украины. Это масштабное разовое развертывание моего Офиса на местах с момента его создания, — говорится в заявлении прокурора МКС.

По его словам, во время этой миссии его Офис сосредоточится на ряде основных задач, направленных на “ускорение наших независимых расследований и укрепление синергии следственных действий с национальной властью на местах в Украине”.

— Направив группу следователей, мы еще больше расширим ведущую разработку и соберем показания, касающиеся военных нападений, которые могут быть преступлениями Римского устава, — говорится в заявлении.

Отмечается, что судебно-медицинские эксперты составят карту существующих действий национальных следователей с поличным, чтобы отследить рабочие процессы и усилить цепочку хранения неопровержимых доказательств.

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В этой связи Хан выразил благодарность правительству Нидерландов, сотрудничество которого способствовало командировке в Офис прокурора МКС значительного количества национальных экспертов из Нидерландов для поддержки этой миссии.

Прокурор отметил, что очень важно, чтобы работа всех участников, стремящихся поддержать усилия по обеспечению подотчетности в Украине, выиграла от эффективной координации и коммуникации.

Во время полномасштабной войны, которую 24 февраля против Украины начала Россия, российские военные совершили ряд преступлений, которые могут подпадать под действие Римского устава.

2 мая ПАСЕ проголосовала за немедленный созыв Международного уголовного трибунала для осуждения преступлений российского руководства и армии в Украине. Во время сессии были согласованы две резолюции по политическим и правовым последствиям действий России против Украины.