Травень, 18 в 16:15

Російський військовий Вадим Шишимарін повністю визнав провину у вбивстві мирного жителя Сумської області.

Це сталося під час розгляду справи у Солом’янському районному суді Києва. Це перша справа про військові злочини російських військових, що дійшла до суду.

Суддя запитав Шишимаріна, чи він визнає провину. Той відповів ствердно. Суддя уточнив: Повністю? Обвинувачений підтвердив.

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Оновлено о 16.15. Суд над Шишимаріним перенесли на 19 травня на 12.00 через великий резонанс у ЗМІ.

— У залі суду присутні понад 150 представників ЗМІ, суд вирішив відкласти судовий розгляд, – пояснив суддя.

21-річний сержант четвертої танкової Кантемирівської дивізії Московської області Вадим Шишимарін звинувачується у тому, що 28 лютого він убив 62-річного жителя села Чупахівка. Чоловік помер на місці лише за кілька десятків метрів від свого будинку.

За інформацією слідства, перед вбивством колону, в якій був Шишимарін, розбили ЗСУ. Втікаючи, він та ще четверо окупантів обстріляли з автоматів приватний автомобіль та захопили його. На вкраденій машині військові РФ заїхали в село.

Дорогою вони побачили чоловіка, який повертався додому та говорив телефоном. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них ЗСУ. Той зробив кілька пострілів з автомата Калашникова з автомобіля у голову 62-річного потерпілого.

Шишимаріну загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Адвокат російського військового Віктор Овсянніков у коментарі журналістці Вікна-Новини Наталії Нечай розповів, що його призначила держава захищати інтереси підсудного.

— Зараз лише почався судовий процес. Ми будемо вислуховувати покази свідків, потерпілої, дослідимо певні документи та матеріали, які будуть долучені прокурором. Також обвинувачення надасть покази. Після цього я буду готуватися до судових дебатів.

Прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк зазначив, що ця справа першою дійшла до суду через низку факторів.

— Обвинувачений визнав свою вину, він знаходився недалеко від того місця, де скоїв злочин. Його упізнали місцеві мешканці, він сам показав, як скоював злочин. Це не тому, що ми обрали саме його, а тому що так вийшло у нас розслідувати цю справу швидше, ніж інші.

Щодо інших військових РФ, які були затримані разом із Шишимаріним, то один із них є свідком у кримінальному провадженні. Щодо інших, то Синюк сказав, що не може про них повідомити, адже “це не стосується цього кримінального провадження”.

Перше засідання суду у справі Шишимаріна, на якому було вирішено, що процес проходитиме у відкритому режимі, відбулося 13 травня.