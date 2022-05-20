Май, 20 в 0:17

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за одобрение нового пакета поддержки и демократии объемом в $40 млрд.

Сегодня этот пакет проголосован в Сенате США. Зеленский подчеркнул, что это проявление мощного лидерства и нужный вклад в нашу общую защиту свободы.

Также в Германии состоялась встреча министров финансов и руководителей центробанков Большой семерки, представителей международных доноров.

Сейчас смотрят

— Я всегда говорю очень откровенно: ежемесячный бюджетный дефицит в Украине сейчас – это $5 млрд. И чтобы выстоять в войне за свободу, нам нужна быстрая и достаточная финансовая поддержка. И это для партнеров не просто расходы или подарок. Это их вклад в собственную безопасность, — отметил Зеленский.

Глава государства также сообщил о разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн. Зеленский поблагодарил ее за макрофинансовую помощь в €9 млрд.

Также президент Украины говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Говорили об экономических вопросах, в частности об экспорте украинской агропродукции и импорте топлива. А также о ситуации в районах боевых действий и эвакуации из Азовстали наших героев.

— Делаю все, чтобы самые влиятельные международные силы были проинформированы и, насколько это возможно, привлечены к спасению наших военных, — говорит Зеленский.

Зеленский также сообщил, что сегодня были и важные текущие вопросы.

— Во-первых, поручил министру образования подготовить такие изменения, которые позволят абитуриентам со всех временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы в упрощенном порядке. Во-вторых, поручил министру также решить, как обеспечить обучение тех студентов, которые на контрактной форме, но при этом сами с ныне оккупированных территорий. Очевидно, что платить по контракту на обучение в таких условиях крайне сложно. Государство должно помочь. Поэтому ожидаю от министра, от правительства и, если нужно, народных депутатов соответствующих решений, — отметил президент.

Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться в освобождении Харьковщины. Но на Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление. Там ад, и это не преувеличение, отметил президент.

— Жестокая и совершенно бессмысленная бомбардировка Северодонецка. Там только за один день 12 погибших, десятки раненых. Бомбардировки и обстрелы других наших городов, авиационные и ракетные удары российской армии – все это не просто боевые действия во время войны, — говорит Зеленский.

Зеленский также сообщил, что первый судебный процесс в Украине против российского военного преступника уже начался. А завершится это полным восстановлением справедливости уже в рамках Международного трибунала.