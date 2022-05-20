На Донбассе – ад: Зеленский в обращении
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за одобрение нового пакета поддержки и демократии объемом в $40 млрд.
Сегодня этот пакет проголосован в Сенате США. Зеленский подчеркнул, что это проявление мощного лидерства и нужный вклад в нашу общую защиту свободы.
Также в Германии состоялась встреча министров финансов и руководителей центробанков Большой семерки, представителей международных доноров.
— Я всегда говорю очень откровенно: ежемесячный бюджетный дефицит в Украине сейчас – это $5 млрд. И чтобы выстоять в войне за свободу, нам нужна быстрая и достаточная финансовая поддержка. И это для партнеров не просто расходы или подарок. Это их вклад в собственную безопасность, — отметил Зеленский.
Глава государства также сообщил о разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн. Зеленский поблагодарил ее за макрофинансовую помощь в €9 млрд.
Также президент Украины говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Говорили об экономических вопросах, в частности об экспорте украинской агропродукции и импорте топлива. А также о ситуации в районах боевых действий и эвакуации из Азовстали наших героев.
— Делаю все, чтобы самые влиятельные международные силы были проинформированы и, насколько это возможно, привлечены к спасению наших военных, — говорит Зеленский.
Зеленский также сообщил, что сегодня были и важные текущие вопросы.
— Во-первых, поручил министру образования подготовить такие изменения, которые позволят абитуриентам со всех временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы в упрощенном порядке.
Во-вторых, поручил министру также решить, как обеспечить обучение тех студентов, которые на контрактной форме, но при этом сами с ныне оккупированных территорий. Очевидно, что платить по контракту на обучение в таких условиях крайне сложно. Государство должно помочь. Поэтому ожидаю от министра, от правительства и, если нужно, народных депутатов соответствующих решений, — отметил президент.
Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться в освобождении Харьковщины. Но на Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление. Там ад, и это не преувеличение, отметил президент.
— Жестокая и совершенно бессмысленная бомбардировка Северодонецка. Там только за один день 12 погибших, десятки раненых. Бомбардировки и обстрелы других наших городов, авиационные и ракетные удары российской армии – все это не просто боевые действия во время войны, — говорит Зеленский.
Зеленский также сообщил, что первый судебный процесс в Украине против российского военного преступника уже начался. А завершится это полным восстановлением справедливости уже в рамках Международного трибунала.
— Мы найдем и привлечем к ответственности всех, кто отдает преступные приказы и выполняет их. Подписал сегодня указы о награждении наших героев. 210 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 48 посмертно. Звание Героя Украины присвоено капитану Сергею Пархоменко, командиру авиационного звена 299-й бригады тактической авиации, посмертно, — отметил президент Украины.