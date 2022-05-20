Военная и финансовая поддержка партнеров и обстрелы Северодонецка: что происходит на 86-й день войны
Процесс освобождения защитников Азовстали в Мариуполе продолжается.
Враг продолжает массово обстреливать города Украины. В течение дня взрывы раздавались в Чернобаевке, Сумской, Луганской и Днепропетровской области.
В то же время поддержка Украины партнерами становится все сильнее: США предоставит американские радары и артиллерийские боеприпасы, а Великобритания — дальнобойную артиллерию, ракеты берег-корабль и беспилотные летательные аппараты.
Сенат Соединенных Штатов утвердил выделение почти $40 млрд финансовой помощи Украине и ее союзникам.
В то же время ВСУ продолжают контрнаступление в Харьковской области.
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