Военная и финансовая поддержка партнеров и обстрелы Северодонецка: что происходит на 86-й день войны

Процесс освобождения защитников Азовстали в Мариуполе продолжается.

Враг продолжает массово обстреливать города Украины. В течение дня взрывы раздавались в Чернобаевке, Сумской, Луганской и Днепропетровской области.

В то же время поддержка Украины партнерами становится все сильнее: США предоставит американские радары и артиллерийские боеприпасы, а Великобритания — дальнобойную артиллерию, ракеты берег-корабль и беспилотные летательные аппараты.

Сенат Соединенных Штатов утвердил выделение почти $40 млрд финансовой помощи Украине и ее союзникам.

В то же время ВСУ продолжают контрнаступление в Харьковской области.