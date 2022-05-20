Травень, 20 в 0:17

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за схвалення нового пакету підтримки й демократії обсягом у $40 млрд.

Сьогодні цей пакет проголосований у Сенаті США. Зеленський підкреслив, що це прояв потужного лідерства та потрібний внесок у наш спільний захист свободи.

Також у Німеччині відбулася зустріч міністрів фінансів та керівників центробанків Великої сімки, представників міжнародних донорів.

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– Я завжди кажу дуже відверто: щомісячний бюджетний дефіцит в Україні зараз – це $5 млрд. І щоб вистояти у війні за свободу, нам потрібна швидка й достатня фінансова підтримка. І це для партнерів не просто витрати чи подарунок. Це їхній внесок у власну безпеку, – зазначив Зеленський.

Глава держави також повідомив про розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зеленський подякував їй за макрофінансову допомогу у €9 млрд.

Також президент України говорив з премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Говорили про економічні питання, зокрема про експорт української агропродукції та імпорт пального. А також про ситуацію в районах бойових дій та евакуацію з Азовсталі наших героїв.

– Роблю все, щоб найвпливовіші міжнародні сили були поінформовані та, наскільки це можливо, залучені до порятунку наших військових, – каже Зеленський.

Зеленський також повідомив, що сьогодні були й важливі поточні питання.

– По-перше, доручив міністру освіти підготувати такі зміни, які дадуть змогу абітурієнтам з усіх тимчасово окупованих територій вступати до українських вишів у спрощеному порядку. По-друге, доручив міністру також вирішити, як забезпечити навчання тих студентів, які на контрактній формі, але при цьому самі з нині окупованих територій. Очевидно, що платити за контрактом на навчання у таких умовах вкрай складно. Держава має допомогти. Тож очікую від міністра, від уряду і, якщо потрібно, народних депутатів відповідних рішень, – зауважив президент.

Збройні Сили України продовжують просуватися у звільненні Харківщини. Але на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Там пекло, і це не перебільшення, зазначив президент.

– Жорстоке й абсолютно безглузде бомбардування Сєвєродонецька. Там тільки за один день 12 загиблих, десятки поранених. Бомбардування й обстріли інших наших міст, авіаційні та ракетні удари російської армії – все це не просто бойові дії під час війни, – каже Зеленський.

Зеленський також повідомив, що перший судовий процес в Україні проти російського воєнного злочинця вже розпочався. А завершиться це повним відновленням справедливості уже в межах міжнародного трибуналу.