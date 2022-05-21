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Факти / Україна / Суспільство

Колишній український військовополонений виграв суд проти Росії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Колишній український військовополонений виграв суд проти Росії

Колишній військовополонений, учасник бойових дій Володимир Фоміцький виграв суд проти Російської Федерації. Довгинцівський районний суд Кривого Рогу задовольнив позов бійця.

Суд ухвалив рішення стягнути з Росії та акціонерного товариства Міжнародний резервний банк (колишній Сбербанк, – Ред.) 1 млн грн компенсації моральної шкоди на користь Фоміцького.

Відповідне рішення суду набуло чинності, позивач отримав на руки відповідний документ. Повідомляється, що термін апеляції сплив.

Зараз дивляться

Судовий розгляд справи тривав майже два роки. Адвокат колишнього бійця Дмитро Чернеш у коментарі Радіо Свобода повідомив, що разом з клієнтом вирішили позиватися до РФ в особі російського посольства в Україні, а також до російського банку, який реально може виплатити кошти.

— Тепер будем реалізовувати рішення суду на практиці. Виконавчі органи мають забезпечити виконання цього рішення, де б ці гроші не лежали, навіть по світу. Механізмів цілком достатньо. Тепер цим же шляхом може йти будь-який громадянин України, який постраждав від агресії Росії, – сказав Чернеш.

Володимир Фоміцький – учасник бойових дій на Донбасі, був добровольцем батальйону Кривбас. Проросійські бойовики взяли його у полон під час виходу з Іловайського котла у 2014 році.

Він пробув у заручниках російських квазіформувань 10 днів. Після звільнення Фоміцького визнали непридатним до військової служби. До Європейського суду з прав людини також надійшов позов до Росії.

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Фото: Володимир Фоміцький

Джерело: Радіо Свобода
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