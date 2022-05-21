Колишній український військовополонений виграв суд проти Росії

Травень, 21 в 18:29

Колишній військовополонений, учасник бойових дій Володимир Фоміцький виграв суд проти Російської Федерації. Довгинцівський районний суд Кривого Рогу задовольнив позов бійця.

Суд ухвалив рішення стягнути з Росії та акціонерного товариства Міжнародний резервний банк (колишній Сбербанк, – Ред.) 1 млн грн компенсації моральної шкоди на користь Фоміцького.

Відповідне рішення суду набуло чинності, позивач отримав на руки відповідний документ. Повідомляється, що термін апеляції сплив.

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Судовий розгляд справи тривав майже два роки. Адвокат колишнього бійця Дмитро Чернеш у коментарі Радіо Свобода повідомив, що разом з клієнтом вирішили позиватися до РФ в особі російського посольства в Україні, а також до російського банку, який реально може виплатити кошти.

— Тепер будем реалізовувати рішення суду на практиці. Виконавчі органи мають забезпечити виконання цього рішення, де б ці гроші не лежали, навіть по світу. Механізмів цілком достатньо. Тепер цим же шляхом може йти будь-який громадянин України, який постраждав від агресії Росії, – сказав Чернеш.

Володимир Фоміцький – учасник бойових дій на Донбасі, був добровольцем батальйону Кривбас. Проросійські бойовики взяли його у полон під час виходу з Іловайського котла у 2014 році.

Він пробув у заручниках російських квазіформувань 10 днів. Після звільнення Фоміцького визнали непридатним до військової служби. До Європейського суду з прав людини також надійшов позов до Росії.

Фото: Володимир Фоміцький