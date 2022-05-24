Май, 24 в 16:24

СБУ установила личности еще восьми российских оккупантов, причастных к совершению тяжких преступлений против мирного населения в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, речь идет о пяти военнослужащих ВС РФ и трех наемниках из ЧВК Лига (известной, как Вагнера, — Ред.).

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Этим подозреваемым инкриминируется 14 эпизодов: убийство гражданских, обстрелы и сжигание жилых домов, пленение, пытки и содержание людей в подвалах без еды и воды, похищение имущества.

СБУ установила, что во время оккупации Киевской области российские оккупанты ворвались в дом старосты села Мотыжин. Женщину и ее родных вывезли на место временного базирования. Семью пытали, пытаясь заполучить информацию о местонахождении подразделений ВСУ и бойцов теробороны.

Сына старосты села пытали на глазах у матери, прострелили ему ногу. А когда все равно не получили информацию, выстрелили в голову. Пытали и мужа старосты. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений.

Эти же оккупанты по приказу командира взвода 36 общевойсковой армии 37 отдельной мотострелковой бригады РФ убили еще одну гражданскую женщину. Причиной расстрела была ее темная одежда. Отца убитой солдаты взяли в плен и держали связанным почти без еды и воды.

Российские военные также причастны и к издевательствам над двумя волонтерами. Оккупанты задержали двух волонтеров, которые везли гуманитарную помощь жителям Мотыжина. Мужчин допрашивали и пытали, после этого вывезли в лесополосу и приказали бежать. По людям открыли огонь. Один из волонтеров погиб от выстрела в голову, другой получил тяжелые ранения. Автомобили и гуманитарную помощь оккупанты присвоили.

Следователи задокументировали гибель двух членов общественной организации Патриот. Людей замучили до смерти, но захватчикам того оказалось мало, и они вдобавок расстреляли их тела.

Еще одному мирному жителю русские солдаты связали руки и привязали к квадроциклу, заставив бежать продолжительное время. После допросов, угроз убийства и избиения его в течение нескольких дней содержали в канализационной яме.

Личности установленных оккупантов:

Крикунов Олег Андреевич , позывной Калуга, 22.12.1988 г.р., военнослужащий ВС РФ, командир взвода, старший лейтенант, 36 общевойсковой армии 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта).

, позывной Калуга, 22.12.1988 г.р., военнослужащий ВС РФ, командир взвода, старший лейтенант, 36 общевойсковой армии 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта). Ванчик Александр Александрович , 21.12.1994 г.р., военнослужащий ВС РФ, командир отделения, сержант, 36 общевойсковая армия 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта).

, 21.12.1994 г.р., военнослужащий ВС РФ, командир отделения, сержант, 36 общевойсковая армия 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта). Гончик Чингис Баторович , 30.07.1997 г.р., военнослужащий ВС РФ, сержант, командир отделения – командир боевой машины, 36 общевойсковая армия 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта).

, 30.07.1997 г.р., военнослужащий ВС РФ, сержант, командир отделения – командир боевой машины, 36 общевойсковая армия 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта). Сазанов Сергей Владимирович , 25.08.1972 г.р., член ЧВК Вагнер.

, 25.08.1972 г.р., член ЧВК Вагнер. Сазонов Сергей Сергеевич , 24.01.1988 г.р., водитель отделения КШИ ЧВК Вагнер.

, 24.01.1988 г.р., водитель отделения КШИ ЧВК Вагнер. Сулейманов Магомедмирза Магомедрасулович , 08.12.1991 г.р., военнослужащий ВС РФ, командир отделения – командир боевой машины, сержант, 36 общевойсковой армии 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта).

, 08.12.1991 г.р., военнослужащий ВС РФ, командир отделения – командир боевой машины, сержант, 36 общевойсковой армии 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта). Дмитриев Виталий Владимирович , 22.02.1995 г.р., командир взвода 8 МСР, старший лейтенант, 36 общевойсковая армия 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) ВС РФ.

, 22.02.1995 г.р., командир взвода 8 МСР, старший лейтенант, 36 общевойсковая армия 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) ВС РФ. Ступницкий Александр Александрович, 27.09.1989 г.р., личный номер М-1731, разведчик-связист 1 разведывательно-штурмового взвода 1 разведывательно-штурмовой роты ЧВК Вагнера.

В настоящее время этим восьми захватчикам заочно сообщили подозрение по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.