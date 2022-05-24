Травень, 24 в 16:24

СБУ встановила особи ще вісьмох російських окупантів, які причетні до скоєння тяжких злочинів проти мирного населення на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, йдеться про п’ятьох військовослужбовців ЗС РФ та трьох найманців із ПВК Ліга (відомої, як Вагнера, – Ред.).

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Цим підозрюваним інкримінується 14 епізодів: вбивство цивільних, обстріли та спалювання житлових будинків, полон, катування та утримування людей у підвалах без їжі та води, викрадення майна.

СБУ встановила, що під час окупації Київщини російські окупанти вдерлися до помешкання старости села Мотижин. Жінку та її рідних вивезли до місця тимчасового базування. Родину катували, намагаючись отримати інформацію про місцеперебування підрозділів ЗСУ та бійців тероборони.

Сина старости села катували на очах у матері, прострелили ногу. А коли все одно не отримали інформації, вистрілили йому в голову. Катували і чоловіка старости. Вся родина загинула від множинних вогнепальних поранень.

Ці ж окупанти, за наказом командира взводу 36 загальновійськової армії 37 окремої мотострілецької бригади РФ, вбили ще одну цивільну жінку. Причиною розстрілу був її темний одяг. Батька вбитої солдати взяли у полон і тримали зв’язаним майже без їжі й води.

Російські військові причетні і до знущань з двох волонтерів, один з яких загинув. Окупанти затримали двох волонтерів, які везли гуманітарну допомогу для жителів Мотижина. Чоловіків допитували та катували, після цього вивезли до лісосмуги та наказали тікати. По людях відкрили вогонь. Один із волонтерів загинув від пострілу в голову, інший отримав важкі поранення. Автомобілі та гуманітарну допомогу окупанти привласнили.

Слідчі задокументували загибель двох членів громадської організації Патріот. Людей закатували до смерті, але загарбникам того виявилося замало, і вони ще розстріляли їхні тіла.

Ще одному мирному мешканцю російські солдати зв’язали руки і прив’язали до квадроцикла, змусивши бігти тривалий час. Після допитів, погроз убивством і побиття його впродовж кількох днів утримували у каналізаційній ямі.

Особи встановлених окупантів:

Крикунов Олег Андрійович , позивний Калуга, 22.12.1988 р.н., військовослужбовець ЗС РФ, командир взводу, старший лейтенант, 36 загальновійськова армія 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта).

, позивний Калуга, 22.12.1988 р.н., військовослужбовець ЗС РФ, командир взводу, старший лейтенант, 36 загальновійськова армія 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта). Ванчіков Олександр Олександрович , 21.12.1994 р.н., військовослужбовець ЗС РФ, командир відділення, сержант, 36 загальновійськова армія 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта).

, 21.12.1994 р.н., військовослужбовець ЗС РФ, командир відділення, сержант, 36 загальновійськова армія 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта). Гончіков Чінгіс Баторович , 30.07.1997 р.н., військовослужбовець ЗС РФ, сержант, командир відділення – командир бойової машини, 36 загальновійськова армія 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта).

, 30.07.1997 р.н., військовослужбовець ЗС РФ, сержант, командир відділення – командир бойової машини, 36 загальновійськова армія 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта). Сазанов Сергій Володимирович , 25.08.1972 р.н., член ПВК Вагнер.

, 25.08.1972 р.н., член ПВК Вагнер. Сазонов Сергій Сергійович , 24.01.1988 р.н., водій відділення КШМ ПВК Вагнер.

, 24.01.1988 р.н., водій відділення КШМ ПВК Вагнер. Сулейманов Магомедмірза Магомедрасулович , 08.12.1991 р.н., військовослужбовець ЗС РФ, командир відділення – командир бойової машини, сержант, 36 загальновійськова армія 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта).

, 08.12.1991 р.н., військовослужбовець ЗС РФ, командир відділення – командир бойової машини, сержант, 36 загальновійськова армія 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта). Дмітрієв Віталій Володимирович , 22.02.1995 р.н., командир взводу 8 МСР, старший лейтенант, 36 загальновійськова армія 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта) ЗС РФ.

, 22.02.1995 р.н., командир взводу 8 МСР, старший лейтенант, 36 загальновійськова армія 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта) ЗС РФ. Ступніцький Олександр Олександрович, 27.09.1989 р.н., особистий номер М-1731, розвідник-зв’язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК Вагнера.

Наразі цим вісьмом загарбникам заочно повідомили підозру за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.