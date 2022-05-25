Травень, 25 в 13:15

Прогресивність альтернативної енергетики неможливо заперечувати. Сьогодні практика її використання поширена у більшості країн світу.

Що таке зелений тариф та що він передбачає – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Зелений тариф в Україні

Згідно з Державною програмою про зелений тариф на електричну енергію для приватних домоволодінь, кожен охочий отримує можливість підключити сонячну електростанцію і продавати електроенергію за пільговою ставкою.

Зараз дивляться

Тобто зеленим називається тариф, при якому держава проводить закупівлю електроенергії за підвищеною ціною у приватних осіб і організацій, які застосовують альтернативні джерела енергії.

До таких джерел енергії належать вітряні установки, сонячні панелі, біологічне паливо та невеликі гідростанції. Сонячна енергія – найпопулярніше і найдоступніше джерело енергії.

Відповідно, встановивши у себе сонячні батареї чи вітряні установки, людина може не лише забезпечити свій дім необхідною енергією, а й продавати залишок державі.

Сьогодні приватні користувачі мають дозволену потужність до 30 кВт. Натомість можливості підприємств більш розширені. Їм дозволено використовувати обладнання виробників з інших країн.

Вигідність зеленого тарифу

Окрім турботи про навколишнє середовище, це ще й хороший спосіб заробітку.

Встановлення альтернативних джерел енергії окупається в короткі терміни, навіть з урахуванням купівлі та діючих тарифів.

На вигідність зеленого тарифу впливають:

вид електростанції – сонячні, вітряні, теплові, вторинні тощо;

її потужність;

споживання – чим менше ви споживаєте, тим більше піде на продаж по зеленому тарифу;

розміщення – правильно обране місце розташування може в кілька разів збільшити кількість отримуваної енергії;

якісні матеріали – забезпечить безперебійну і продуктивну роботу.

Зелений тариф у законодавстві

Коли використання альтернативної енергії було менш популярним, люди, що встановлювали сонячні панелі з метою енергозбереження, зазнавали витрат.

Введення зеленого тарифу вирішило проблему нерентабельності застосування сонячної енергії в Україні.

Громадяни можуть не тільки забезпечити себе джерелом енергії, але і заробити. Виплата сум проводиться за курсом євро до гривні. Таким чином, закріплення зеленого тарифу на законодавчому рівні зумовило позитивні зміни економічного життя в країні, починаючи від приватних осіб і закінчуючи великими виробниками.

Станом на 24 лютого 2022 року ставки на продаж електроенергії за зеленим тарифом становили: підключення в 2020-2024 роках – €0,163/кВт-год;

підключення в 2025-2029 роках – €0,146/кВт-год.