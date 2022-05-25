Альтернативні джерела енергії: особливості зеленого тарифу
Прогресивність альтернативної енергетики неможливо заперечувати. Сьогодні практика її використання поширена у більшості країн світу.
Що таке зелений тариф та що він передбачає – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.
Зелений тариф в Україні
Згідно з Державною програмою про зелений тариф на електричну енергію для приватних домоволодінь, кожен охочий отримує можливість підключити сонячну електростанцію і продавати електроенергію за пільговою ставкою.
Тобто зеленим називається тариф, при якому держава проводить закупівлю електроенергії за підвищеною ціною у приватних осіб і організацій, які застосовують альтернативні джерела енергії.
До таких джерел енергії належать вітряні установки, сонячні панелі, біологічне паливо та невеликі гідростанції. Сонячна енергія – найпопулярніше і найдоступніше джерело енергії.
Відповідно, встановивши у себе сонячні батареї чи вітряні установки, людина може не лише забезпечити свій дім необхідною енергією, а й продавати залишок державі.
Сьогодні приватні користувачі мають дозволену потужність до 30 кВт. Натомість можливості підприємств більш розширені. Їм дозволено використовувати обладнання виробників з інших країн.
Вигідність зеленого тарифу
Окрім турботи про навколишнє середовище, це ще й хороший спосіб заробітку.
Встановлення альтернативних джерел енергії окупається в короткі терміни, навіть з урахуванням купівлі та діючих тарифів.
На вигідність зеленого тарифу впливають:
- вид електростанції – сонячні, вітряні, теплові, вторинні тощо;
- її потужність;
- споживання – чим менше ви споживаєте, тим більше піде на продаж по зеленому тарифу;
- розміщення – правильно обране місце розташування може в кілька разів збільшити кількість отримуваної енергії;
- якісні матеріали – забезпечить безперебійну і продуктивну роботу.
Зелений тариф у законодавстві
Коли використання альтернативної енергії було менш популярним, люди, що встановлювали сонячні панелі з метою енергозбереження, зазнавали витрат.
Введення зеленого тарифу вирішило проблему нерентабельності застосування сонячної енергії в Україні.
Громадяни можуть не тільки забезпечити себе джерелом енергії, але і заробити. Виплата сум проводиться за курсом євро до гривні. Таким чином, закріплення зеленого тарифу на законодавчому рівні зумовило позитивні зміни економічного життя в країні, починаючи від приватних осіб і закінчуючи великими виробниками.
Станом на 24 лютого 2022 року ставки на продаж електроенергії за зеленим тарифом становили:
- підключення в 2020-2024 роках – €0,163/кВт-год;
- підключення в 2025-2029 роках – €0,146/кВт-год.
Активна фаза війни з РФ, яка прийшла в Україну, поставила під загрозу подальші виплати по діючим ставкам.
Тому Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила зелені тарифи на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел на період військового стану в країні.
Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила 26 квітня на засіданні у формі відкритого слухання. Тепер буде так:
- виплати по зеленому тарифу під час військового стану будуть здійснюватись, але змінилась сама модель оплати за продаж згенерованої електроенергії сонячними електростанціями. Ціна за проданий 1 кВт тепер буде в кожній області своя і становитиме в середньому 1.68 грн;
- усі виплати по ставках, які вказані у власників СЕС у договорах, будуть виплачені в повному обсязі після 45 днів від завершення військового стану в країні;
- будувати сонячні електростанції під час військового стану можна, але отримати договір на продаж електроенергії за умовами зеленого тарифу зможуть лише ті, хто отримав технічні умови до 24 лютого.