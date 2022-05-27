Апостиль, карантин, топливо и ВНО – новые решения правительства

Май, 27 в 20:39

Правительство разрешило проставлять апостиль на документах не только Министерству иностранных дел, но и структурам МВД, в частности миграционной службе.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

— Кроме МИДа, соответствующие услуги смогут осуществлять МВД, ГТС, ГНС и их территориальные органы и подразделения. Предложенные изменения позволят оптимизировать предоставление уполномоченными органами услуг проставления штампа апостиль и сэкономить время на их получение, — подчеркнул Шмигаль.

Апостиль – специальный штамп апостиляции, удостоверяющий действительность подписей, статуса лиц, печатей. Практически все требующие за рубежом документы должны быть обязательно переведены и легализованы. Для этого на эти переведенные документы ставят апостиль, подтверждая тем самым их подлинность.

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Кроме того, правительство создало комиссию по проведению аудита ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии России. Кабмин уже успел утвердить и ее состав, и положение о работе.

Сопредседателями комиссии назначены вице-премьер-министры по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, министр по развитию общин и территорий и министр инфраструктуры.

— Основными задачами комиссии является разработка методологий аудита ущерба, а также подготовка и согласование нормативно-правовых актов для их комплексной оценки, — отметил премьер-министр.

Если большинство украинцев с началом полномасштабного вторжения РФ забыли о коронавирусе, то он о нас не забыл. Поэтому правительство продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения коронавируса.

Также Кабинет министров согласовал решение о привлечении НАК Нафтогаз Украины кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере до €300 млн. Средства будут направлены на закупку природного газа, чтобы удовлетворить потребности украинцев.

Более того, совещание с чиновниками провел президент Владимир Зеленский. В ходе встречи они обсуждали вопросы поставок горючего, работы власти на временно захваченных территориях, вопросы разрушенного имущества и вступительной кампании.

— Среди важных вопросов встречи президента с чиновниками было и завершение учебного года, проведение внешнего независимого оценивания и вступительной кампании, а также перспективы и предложения по организации учебного процесса в стране с 1 сентября, — отметили в Офисе президента.