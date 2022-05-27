Май, 27 в 17:47

Российские оккупанты нанесли экономике Украины более $105 млрд убытков из-за разрушения зданий и инфраструктуры во время масштабных обстрелов.

Такие данные по состоянию на 25 мая обнародовала Киевская школа экономики (KSE). Аналитическое подразделение KSE осуществляет анализ и подсчет нанесенного во время войны ущерба в рамках проекта Россия заплатит.

Согласно подсчетам аналитиков, только в течение последней недели потери экономики Украины выросли более чем на $8 млрд из-за разрушения и повреждения войсками РФ гражданской (жилищный фонд, предприятия) и военной инфраструктуры. Эта сумма учитывает и потери, нанесенные украинскому ритейлу (торговым точкам).

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– Общая сумма прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры уже превышает $105,5 млрд или более 3,1 трлн грн, — отмечается в сообщении.

В течение недели убытки из-за разрушения жилых домов выросли еще на $5,5 млрд. А общая сумма причиненного жилищному фонду Украины ущерба составляет $39,3 млрд (по состоянию на 25 мая).

Больше всего разрушений получили Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск. За время полномасштабной войны в Украине было разрушено, повреждено или потеряно более 44 млн кв. м жилья.

Пострадали из-за российского вторжения и украинские предприятия: сумма прямого задокументированного ущерба составляет $11,3 млрд (только за последнюю неделю она выросла на $591 млн).

– С начала войны России против Украины повреждено или разрушено по меньшей мере 227 предприятий, заводов и фабрик, – уточнили в KSE.

На текущей неделе на $103 млн выросли убытки, причиненные учебным заведениям (общая сумма достигла $1,5 млрд). Кроме того, за время полномасштабной войны разрушены более 640 медицинских учреждений в Украине: сумма ущерба превышает $1,1 млрд и выросла за неделю на $45 млн.

Ущерб от потери, повреждения или уничтожения легковых автомобилей составляет почти $1,6 млрд (речь идет о почти 105 тыс. авто).

В целом с 24 февраля российские войска повредили, разрушили или захватили не менее 23,8 тыс. км дорог, 6,3 тыс. железнодорожных путей, 41 железнодорожный мост, 643 медучреждения, 1 123 учебных заведения, 621 детсад, 192 культурных сооружения, 115 религиозных сооружений, 178 складов, 99 административных зданий, 28 нефтебаз, 19 торговых центров (данные указаны по состоянию на 25 мая).

Общие потери украинской экономики из-за войны, по оценкам Минэкономики и KSE, составляют от $564 млрд до $600 млрд. Помимо уничтожения инфраструктуры, эта сумма учитывает снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и соцподдержку.

Тем временем, министр финансов РФ Антон Силуанов сегодня заявил, что война в Украине требует “огромных ресурсов”. Общую сумму он не озвучил. В то же время Силуанов сообщил, что на поддержку экономики РФ в этом году пришлось направить 8 трлн рублей, а на выплату пенсий в 2022 году – 600 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ущерб инфраструктуре только одного села Мощун в Киевской области составляет почти 1,1 млрд грн (или $37,3 млн).

В начале мая президент Владимир Зеленский оценил восстановление Украины в более чем $600 млрд. Глава государства подчеркнул, что России придется выплачивать репарации.

Зеленский предложил странам-партнерам Украины выплачивать компенсации средствами РФ.

Источник: KSE, Русская служба ВВС

Фото: KSE, Генеральный штаб ВСУ