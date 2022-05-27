Апостиль, карантин, пальне та ЗНО – нові рішення уряду

Травень, 27 в 20:39

Уряд дозволив проставляти апостиль на документах не лише Міністерству закордонних справ, а й структурам МВС, зокрема, міграційній службі.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Окрім МЗС, відповідні послуги зможуть здійснювати МВС, ДМС, ДПС та їх територіальні органи й підрозділи. Запропоновані зміни дозволять оптимізувати надання уповноваженими органами послуг проставлення штампа Апостиль та заощадити час на їх отримання, – наголосив Шмигаль.

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Апостиль – спеціальний штамп апостиляції, що засвідчує дійсність підписів, статусу осіб, печаток. Практично всі документи, які вимагають за кордоном, повинні бути обов’язково перекладені та легалізовані. Для цього на ці перекладені документи ставлять апостиль, тим самим підтверджуючи їх справжність.

Крім того, уряд створив комісію з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Росії. Кабмін вже встиг затвердити і її склад та положення про роботу.

Співголовами комісії призначено віце-прем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, міністра з розвитку громад та територій та міністра інфраструктури.

– Основними завданнями комісії є розробка методологій аудиту збитків та шкоди, а також підготовка та узгодження нормативно-правових актів для їх комплексної оцінки, – зазначив прем’єр-міністр.

Якщо більшість українців з початком повномасштабного вторгнення РФ забули про коронавірус, то він про нас не забув. Тому уряд продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Також Кабінет міністрів погодив рішення щодо залучення НАК Нафтогаз України кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі до €300 млн. Кошти спрямують на закупівлю природного газу, щоб задовольнити потреби українців.

Ба більше, нараду з урядовцями провів президент Володимир Зеленський. Під час зустрічі вони обговорювали питання постачання пального, роботи влади на тимчасово захоплених територіях, питання зруйнованого майна й вступної кампанії.

– Серед важливих питань зустрічі президента з урядовцями було й завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії, а також перспективи й пропозиції стосовно організації навчального процесу в країні з 1 вересня, – зазначили в Офісі президента.