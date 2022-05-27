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Не так, как всегда: в украинских школах прозвучал последний звонок

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Не так, как всегда: в украинских школах прозвучал последний звонок
Фото: Depositphotos

Последний звонок 2022 из-за войны в Украине прошел не так, как всегда. Сегодня, 27 мая, школы были вынуждены проводить его онлайн.

Всеукраинский последний звонок онлайн прозвучал в 10.00 по всей стране, а также для украинских школьников, которые находятся за границей.

После этого виртуальных гостей ждали полтора часа общения, интересных историй, поздравлений от сверстников, учителей, волонтеров и лидеров мнений, хитовая Всеукраинская зарядка и звездное пение.

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После праздника ученики разошлись по виртуальным классам Всеукраинского расписания онлайн и смогли поблагодарить педагогов за обучение и поддержку.

Проведением праздника Последнего звонка 2022 таким способом пытались объединить учеников и учителей всей страны и сделать последний день учебного года традиционно праздничным.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения России в Украину Министерство образования издало приказ, согласно которому школы могут самостоятельно определять дату завершения образовательного процесса в 2021/2022 учебном году. Все, конечно, зависит от ситуации в каждом регионе.

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