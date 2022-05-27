Травень, 27 в 11:47

Останній дзвоник 2022 через війну в Україні відбувався не так, як завжди. Сьогодні, 27 травня, школи були вимушені проводити його онлайн.

Всеукраїнський останній дзвоник онлайн пролунав о 10.00 по всій країні, а також для українських школярів, які наразі перебувають за кордоном.

Після цього на віртуальних гостей чекали півтори години спілкування, цікавих історій, привітань від однолітків, вчителів, волонтерів та лідерів думок, хітова Всеукраїнська руханка та зіркові співи.

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Після свята учні розійшлися по віртуальних класах Всеукраїнського розкладу онлайн і змогли подякувати педагогам за навчання та підтримку.

Проведенням свята Останнього дзвоника 2022 у такий спосіб намагалися обʼєднати учнів та вчителів усієї країни і зробити останній день навчального року традиційно святковим.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Міністерство освіти видало наказ, згідно з яким школи можуть самостійно визначати дату завершення освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році. Усе, звичайно, залежить від ситуації в кожному регіоні.