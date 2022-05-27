Последний звонок раздастся обязательно, но его услышат не все – Шкарлет

Май, 27 в 15:28

Вопреки войне последний звонок прозвучит обязательно, но его не услышат те дети и учителя, которых убили российские оккупанты, сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, поздравляя с завершением учебного года.

– Мы будем всегда помнить вас. Светлая память и уважение! – подчеркнул он.

По словам главы МОН, традиционно в конце мая во всех школах Украины раздается последний звонок, но в этом году завершение учебного года не похоже на предыдущие из-за полномасштабной войны РФ.

– Из-за боевых действий не все ученики имели возможность продолжать учебу, поэтому некоторые дети завершат учебный год несколько позже – в июне. Многие из вас вынужденно покинули родные дома: кто-то уехал за границу, кто-то остался в Украине. Но я верю, что в этот день вы соберетесь со своим классом онлайн, пригласите учителей и поблагодарите друг друга за верную дружбу, искреннюю поддержку, полученные знания и достойно пройденный учебный год, – сказал он в обращении.

Отдельно Шкарлет акцентировал внимание на выпускниках, для которых это особенно трогательное событие:

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– Ведь с сегодняшнего дня вы в разные стороны разойдитесь жизненными дорогами. И помните одно: школьная дружба – на всю жизнь! Желаю каждому счастливой судьбы и исполнения самых заветных мечтаний! Будьте уверены в своих силах и в достижении поставленных целей!

Министр также поблагодарил учителей за выносливость, преданность, честность в эти трудные времена.

Фото: МОН