Останній дзвоник пролунає обов’язково, але його почують не всі – Шкарлет

Травень, 27 в 15:28

Всупереч війні, останній дзвоник пролунає обов’язково, але його не почують ті діти і вчителі, яких вбили російські окупанти, сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, вітаючи із завершенням навчального року.

– Ми завжди пам’ятатимемо вас. Світла пам’ять і шана! – наголосив він.

За словами глави МОН, традиційно наприкінці травня в усіх школах України лунає останній дзвоник, але цьогоріч завершення навчального року не схоже на попередні через повномасштабну війну РФ.

– Через бойові дії не всі учні мали змогу продовжувати навчання, тому деякі діти завершать навчальний рік дещо пізніше – у червні. Багато з вас вимушено покинули рідні домівки: хтось виїхав за кордон, хтось залишився в Україні. Але я вірю, що в цей день ви зберетеся зі своїм класом онлайн, запросите вчителів і подякуєте одне одному за вірну дружбу, щиру підтримку, здобуті знання та гідно пройдений навчальний рік, – сказав він у зверненні.

Окремо Шкарлет акцентував увагу на випускниках, для яких це особливо зворушлива подія:

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– Адже від сьогодні ви врізнобіч розійдетеся життєвими дорогами. Та пам’ятайте одне: шкільна дружба – на все життя! Бажаю кожному щасливої долі і здійснення найзаповітніших мрій! Будьте впевнені у своїх силах та в досягненні поставленої мети!

Міністр також подякував учителям за витривалість, відданість, чесність у ці тяжкі часи.

Фото: МОН