Май, 27 в 11:58

Правительство ослабило ограничения для пересечения государственной границы для военнообязанных мужчин, а также изменило сроки их пребывания за пределами Украины.

Об этом говорится в постановлении правительства от 20 мая 2022 года № 615.

Следовательно, во время военного положения из страны смогут уехать водители, железнодорожники и спортсмены или тренеры, участвующие в международных соревнованиях.

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Водители

Во время военного положения из Украины смогут уехать водители, которые везут медицинские грузы, гуманитарную помощь для нужд украинской армии, других военных формирований и гражданского населения Украины.

Разрешение для пересечения границы предоставляется Мининфраструктуры или областной или Киевской городской военной администрацией.

Чтобы водитель смог получить подобное разрешение, цель поездки придется обосновать.

Заметим, что после пересечения госграницы водители смогут находиться за пределами Украины не больше 30 дней. При нарушении сроков пребывания или если окажется, что цель поездки была другой, Мининфраструктуры и военные администрации просто отменят свое решение о разрешении в ближайшие семь дней с момента установления нарушения.

Кроме того, за границу смогут уехать водители компаний, имеющих лицензии на право международных перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом. Следовательно, пересекать границу можно будет только на транспортном средстве, являющемся средством осуществления хозяйственной деятельности лицензиата, полная масса которого составляет 3,5 тыс. кг и больше. Если это касается грузового транспортного средства, то госграницу на нем может пересекать только один водитель-мужчина, а если транспортного средства, то есть автобуса, то два водителя-мужчины.

Железнодорожники

Разрешение на выезд за пределы Украины для сотрудников Укрзализныци также принимает Мининфраструктуры.

Железнодорожники смогут находиться за границей не более шести месяцев. Их сроки пребывания будут определяться индивидуально на основании писем предприятий железнодорожного транспорта.

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Спорт

Согласно постановлению правительства, во время военного положения из Украины смогут уехать:

спортсмены, включенные в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью;

тренеры из состава национальных сборных команд;

спортивные судьи и другие специалисты, обеспечивающие организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль.

При этом, если мужчины смогут подтвердить документы по участию в официальных международных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных собраниях, они смогут непрерывно находиться за границей не более 30 дней, но не менее срока проведения мероприятия, определенного в Едином календарном плане физкультурно-оздоровительных и спортивных мер Украины на соответствующий год.

Сроки пребывания за границей могут быть увеличены для мужчин, которые в последующие 10 дней после мероприятия будут участвовать в другом спортивном мероприятии в другой стране.

Источник: Кабинет министров Украины