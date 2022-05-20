В ВР зарегистрирован законопроект: кого из военнообязанных могут лишить гражданства Украины
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому гражданства Украины могут лишиться мужчины призывного возраста, которые во время военного положения выехали за границу и не вернулись в течение 30 дней.
Речь идет о тех, кто выехал и не вернулся без уважительных причин, среди которых:
- запрет на выезд из страны пребывания;
- стихийные бедствия;
- крушения, аварии;
- командировки;
- официальная работа за границей;
- пребывание на стационарном лечении;
- другие обстоятельства, которые препятствуют выезду из страны пребывания.
Эту меру предлагается распространить и на тех, кто выехал в Российскую Федерацию.
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Кроме того, предлагается лишать украинского гражданства за письменный отказ от мобилизации.
Напомним, ранее в Раду был внесен законопроект, которым предлагается лишать гражданства тех, кто поддерживал оккупацию украинских территорий и воевал за Россию.
Источник: карточка законопроекта