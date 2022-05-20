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Факты / Украина / Общество

В ВР зарегистрирован законопроект: кого из военнообязанных могут лишить гражданства Украины

Виктория Яснопольская, журналист раздела Здоровья
гражданство
Фото: Depositphotos

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому гражданства Украины могут лишиться мужчины призывного возраста, которые во время военного положения выехали за границу и не вернулись в течение 30 дней.

Речь идет о тех, кто выехал и не вернулся без уважительных причин, среди которых:

  • запрет на выезд из страны пребывания;
  • стихийные бедствия;
  • крушения, аварии;
  • командировки;
  • официальная работа за границей;
  • пребывание на стационарном лечении;
  • другие обстоятельства, которые препятствуют выезду из страны пребывания.

Эту меру предлагается распространить и на тех, кто выехал в Российскую Федерацию.

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Кроме того, предлагается лишать украинского гражданства за письменный отказ от мобилизации.

Напомним, ранее в Раду был внесен законопроект, которым предлагается лишать гражданства тех, кто поддерживал оккупацию украинских территорий и воевал за Россию.

Источник:  карточка законопроекта

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