Май, 20 в 19:57

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому гражданства Украины могут лишиться мужчины призывного возраста, которые во время военного положения выехали за границу и не вернулись в течение 30 дней.

Речь идет о тех, кто выехал и не вернулся без уважительных причин, среди которых:

запрет на выезд из страны пребывания;

стихийные бедствия;

крушения, аварии;

командировки;

официальная работа за границей;

пребывание на стационарном лечении;

другие обстоятельства, которые препятствуют выезду из страны пребывания.

Эту меру предлагается распространить и на тех, кто выехал в Российскую Федерацию.

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Кроме того, предлагается лишать украинского гражданства за письменный отказ от мобилизации.

Напомним, ранее в Раду был внесен законопроект, которым предлагается лишать гражданства тех, кто поддерживал оккупацию украинских территорий и воевал за Россию.

Источник: карточка законопроекта